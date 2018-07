Mattarella incontra Salvini, ma non si parla dei soldi della Lega

Dopo giorni di gelo tra il Quirinale e il vicepremier Matteo Salvini che chiedeva un incontro al Capo dello Stato per discutere del sequestro dei fondi della Lega disposto dalla Cassazione, dal Colle è arrivata una risposta positiva e astuta insieme. Il Capo dello Stato ha infatti deciso di ricevere il segretario della Lega Salvini. Una nota del Quirinale ha fatto sapere che l'incontro sarà lunedì 9 luglio alle ore 12. Ma lo stesso comunicato ha messo anche in chiaro un punto fondamentale: «Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura». Insomma, un sì utile a sgonfiare la pressione e le richieste insistenti di Salvini, ma che non concede nulla alle pretese pericolose dal punto di vista istiuzionale e dell'equilibrio di poteri del segretario.

LA LEGA COME BERLUSCONI: «È UN ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA»

La Cassazione ha deciso il sequestro dei fondi della Lega perché Umberto Bossi, ex leader del Carroccio, pur ammettendo l'esistenza di fondi per milioni di euro provenienti dai rimborsi elettorali «non ha indicato ai pm dove indirizzare le ricerche» per rinvenirli (leggi anche: A che punto sono le indagini sui soldi della Lega).

Si tratta di una sentenza di terzo grado di giudizio l'ultimo e quindi è inappellabile. Ma la Lega l'ha definita un «attacco alla democrazia» che mette «fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Parole che sembrano riecheggiare le accuse rivolte per tanto tempo da Silvio Berlusconi alla magistratura.