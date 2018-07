Sui vaccini tutta la debolezza del governo Lega-M5s

Il temuto decisionismo finisce con la linea dura di Salvini sui migranti

Un regime all'italiana, più compromissorio che definitivo, fondato sulla ricerca del consenso piuttosto che della sua imposizione. Così Montanelli, e viene in mente questa ambiguità in riferimento al potere attuale, pentaleghista: non certo per tracciare arditi parallelismi dittatoriali, ipotizzati da faziosi che poco rispettano la Storia e, a volte il buon senso; semmai constatando che l'attuale governo è talmente poco lo schiacciasassi che si va dicendo, da non sapere in realtà adottare una posizione definitiva, quale che sia, praticamente su niente.

Sì, d'accordo, c'è stata la politica dura di Salvini sugli immigrati, demonizzata a oltranza da una sinistra la cui lunga coda di paglia, come scrive Carlo Panella, si rifiuta tuttora di riconoscere i propri errori non tanto sui migranti quanto sulla loro mitizzazione, rifiutando di cogliere implicazioni che, viceversa, sono scoppiate in tutti i Paesi d'Europa incrinando, probabilmente in modo irreversibile, lo stesso progetto unionista. Qui la linea dura (del solo leader della Lega) c'è effettivamente stata, ma più come reazione, effetto di una sedimentazione prolungata che confinava l'Italia al ruolo di cameriera d'Europa (prova ne siano le reazioni generalmente stizzite e maleducate di fronte al cambio di mentalità). Ma, per ora, il tanto temuto decisionismo, lo stesso già maledetto in Craxi e in chi lo seguì, finisce qui.

La cialtronata dell'autocertificazione

Sulla questione dei vaccini, per esempio, i grillini in primis, ma anche i leghisti, hanno in animo una porcata epocale: cancellare la legge che li impone e che, come insiste il virologo Roberto Burioni, funziona benissimo. Solo che, non avendo coraggio di portare fino in fondo la porcata, la sublimano all'italiana: basta un'autocertificazione, e tutto va a posto. Ci vuole, insomma, la firma dei genitori, sapendo bene che, anche in caso di falso, nessuno prenderà provvedimenti. Tanto valeva far scrivere gli stessi scolari, con la loro incerta calligrafia, sul quadernino: «Io sono vaccinato». Eccolo qua, il “regime” giallo-verde: compromissorio, cialtronesco nella cialtronaggine, burocratico, improbabile. All'italiana, per l'appunto.

Se porcata ha da essere, abbiate il fegato di portarla fino in fondo. Ma non ce l'hanno, sanno in cuor loro che la misura che vanno ad adottare è clamorosamente sbagliata e, siccome pensano al consenso, lasciano una libertà di bugia, di trasgressione, che è sì criminale, ma allo stesso tempo omeopatica: si gioca con le parole, con le dichiarazioni, con le autogaranzie. Avete presente quello famoso, che andava in tabaccheria a prendere un pacchettino di sigarettine, così al massimo gli veniva un cancrino?