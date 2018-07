Cosa ha detto Di Maio sull'Ilva nell'incontro con i sindacati

«Abbiamo letto le 23 mila pagine del dossier Ilva e al momento il piano ambientale non è soddisfacente. Aspettiamo proposte da Arcelor Mittal anche sul piano occupazionale, dove bisogna fare di più e servono garanzie certe». Questo è quanto ha affermato Luigi Di Maio al ministero dello Sviluppo, dove si è svolto un incontro con le rappresentanze sindacali dell'acciaieria (leggi anche: Ilva, Di Maio gela Beppe Grillo).

Il leader del Movimento 5 stelle ha così incassato il plauso della Cgil: «Di Maio ha chiesto all'azienda approfondimenti sul piano ambientale e occupazionale, perché dalle carte che ha questi due aspetti non lo convincono e vanno modificati. Le trattative si erano interrotte proprio perché l'azienda non era disposta a cambiare posizione. Noi quindi siamo d'accordo che l'azienda debba cambiarla», ha detto il segretario generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David.

Più critica la posizione della Cisl. «Dopo quaranta giorni dal giuramento da ministro, Di Maio ha ancora necessità di procedere ad approfondimenti di tutte le carte sottoposte dall'azienda e dal precedente governo. Sono troppi anni che aspettiamo risposte e auspichiamo una ripresa immediata del negoziato. Per cui abbiamo rinnovato la richiesta che il ministro faccia di più e di meglio», ha detto il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. Per poi aggiungere: «Siamo sicuramente favorevoli che sul piano ambientale si faccia di più e che sul piano occupazionale ci siano più garanzie, ma il tempo è scaduto e occorre arrivare al più presto a delle soluzioni».

In serata, Di Maio ha ribadito che i piani ambientali e occupazionali presentati da Arcelor Mittal «non sono soddisfacenti. Ci aspettiamo proposte migliorative, fortemente migliorative. Sul piano ambientale ci sono novità, ma non entusiasmanti. Su quello occupazionale è tutto da vedere. Dobbiamo analizzare tecnicamente le loro proposte». Uno dei presupposti per far ripartire la trattativa è «un passo in più sul piano occupazionale, che invece in questo momento resta fermo al palo, dal punto di vista delle garanzie».