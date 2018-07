Il Pd non comunica i suoi nomi per le commissioni parlamentari

Il Pd sale sull'Aventino delle commissioni parlamentari bicamerali. Il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, ha infatti annunciato che, di concerto con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, non provvederà «alla comunicazione dei componenti del Partito democratico nelle commissioni Copasir, Vigilanza Rai e Giunta delle elezioni e delle immunità». Questo «fino al momento in cui non vi sarà certezza del rispetto minimo del ruolo di garanzia delle opposizioni». Cioè fino al momento in cui non ci sarà un «accordo con le altre forze politiche sulle presidenze» di tali commissioni.