Come "radical chic" è diventato l'insulto per gli anti-governo

Capofila degli attacchi è stata, tra gli altri, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha twittato: «La maglia rossa ce l'ho! Ora mi mancano solo un Rolex e un attico a New York e posso pontificare anche io sull'immigrazione come i radical chic». E per tutto il weekend su Twitter è continuato il botta e risposta a suon di #radicalchic, tra chi rifiuta di essere additato con quell'epiteto, chi lo rivendica con orgoglio e chi continua a usarlo come arma per screditare gli avversari politici.