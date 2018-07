Quando si nomina il cda della Rai 2018

La Conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso all'unanimità di rinviare al 18 luglio la costituzione delle Commissioni bicamerali. In questo modo il parlamento affronterà, nello stesso giorno, prima la questione della presidenza del Copasir e della Vigilanza Rai, e poi si voterà sul nuovo consiglio di amministrazione della televisione pubblica. La prassi parlamentare vuole infatti che le due commissioni siano presiedute da esponenti della minoranza, ovvero delle forza politiche d'opposizione numericamente più consistenti.

IL CALENDARIO DEL 18 LUGLIO

Il Partito democratico, che il 9 luglio aveva scelto di salire sull'Aventino assieme a Forza Italia, darà i nomi dei suoi componenti entro lunedì 16 luglio. Due giorni dopo, per l'appunto il 18 luglio, si riuniranno le commissioni bicamerali stesse: alle 9 la Vigilanza Rai, alle 10 il Copasir. E alle 11 verranno nominati i nuovi componenti del cda di Viale Mazzini. A seguire, nel pomeriggio, verrà costituita la Giunta per le elezioni. Sempre il 18 luglio, alle ore 17, verranno infine eletti i componenti dei Consigli di presidenza di Corte dei Conti, Giustizia amministrativa e Giustizia tributaria. La commissione di Vigilanza Rai e il Copasir, per eleggere i rispettivi presidenti, sono convocate per il 19 luglio rispettivamente alle 9 e alle 10.

LA MEDIAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

In ogni caso, un accordo tra maggioranza e opposizione a proposito della presidenza del Copasir non sarebbe stato ancora trovato. Si spiega così la scelta di rinviare il tutto di un'altra settimana, dopo l'ennesimo tentativo andato a vuoto nelle ultime ore. L'idea di risolvere prima la questione delle bicamerali, e soltanto dopo di votare per il nuovo cda della Rai, si sarebbe concretizzata grazie alla mediazione del ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro del M5s, mentre la Lega avrebbe preferito invertire l'ordine dei lavori.

DI MAIO PROMETTE VERTICI AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

Luigi Di Maio, ospite del talk show In Onda su La7, ha promesso che in Rai il governo «metterà persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica». L'obiettivo è nominare un amministratore delegato «che abbia la capacità di mettere mano a quell’azienda con una visione innanzitutto manageriale». La Rai, ha detto ancora Di Maio, «è un'azienda che ha 15 mila dipendenti e che però esternalizza la gran parte dei servizi. C’è qualcosa che non va e ci dobbiamo mettere mano, cominciando da tutta una pletora di raccomandati che dobbiamo censire e cominciare a capire come siano arrivati lì dentro».

COME FUNZIONANO LE NOMINE NELLA TIVÙ PUBBLICA

Il consiglio di amministrazione della Rai è scaduto il 30 giugno. Governo e parlamento sono quindi chiamati a nominare i nuovi consiglieri, il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale. La carica più importante, dopo la riforma varata dal governo Renzi nel 2015, è quella di direttore generale, ruolo ricoperto attualmente dall’ex-direttore del Tg2 e del Tg1 Mario Orfeo.

Oggi il direttore generale della Rai nomina direttamente i direttori di rete e delle testate giornalistiche come i telegiornali. Inoltre, può assumere e promuovere dirigenti senza dover consultare il consiglio d’amministrazione. La nomina del direttore generale spetta all’azionista di maggioranza della Rai, cioè al ministero dell’Economia.

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri. La riforma del 2015 ne ha limitato i poteri, il principale dei quali resta quello di sfiduciare il direttore generale, che altrimenti può operare in grande autonomia pur essendo espressione, come il consiglio stesso, delle forze politiche.

È infatti il parlamento che procede all’elezione dei quattro membri di sua competenza: due consiglieri eletti dal Senato e due dalla Camera, come stabilisce lo statuto della Rai. Mentre altri due consiglieri sono nominati dal governo e il settimo dai dipendenti.

I consiglieri andranno scelti tra i candidati che hanno inviato il proprio curriculum per partecipare alla selezione pubblica. I cv sono pubblicati sul sito della Camera e del Senato. Le candidature pervenute sono più di 200 e spiccano i nomi di Michele Santoro, Giovanni Minoli e Fabrizio Del Noce.