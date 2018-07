Savona vuole incontrare Draghi e chiede di prepararsi all'uscita dall'euro

Il ministro agli Affari europei, Paolo Savona, vuole incontrare il governatore della Banca centrale europea Mario Draghi. E chiede di prepararsi a un'eventuale uscita dell'Italia dall'euro: «Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere», ha spiegato il ministro in parlamento, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero. Per poi aggiungere: «La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza. Una delle mie case, la Banca d'Italia, mi ha insegnato a essere pronti non ad affrontare la normalità, ma il cigno nero, lo choc straordinario» (leggi anche: Quanto potere avrà Paolo Savona sull'Europa?).

RIFORMARE LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Nel corso della sua audizione in parlamento, Savona ha indicato inoltre la necessità di potenziare i compiti della Bce. In particolare il ministro ha detto che l'istituto di Francoforte deve avere «pieni compiti e poteri sul cambio», per evitare che la crescita economica venga determinata da fatti e decisioni esterni all'Eurozona. Alla Bce, inoltre, deve essere affidato «pieno e autonomo esercizio di prestatore di ultima istanza, una lacuna che si riflette nello spread». In sintesi, secondo Savona, la Banca centrale europea dovrebbe avere uno statuto simile a quello della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti.

RISPETTARE LE PROMESSE ELETTORALI TENENDO D'OCCHIO IL DEBITO PUBBLICO

Quanto al programma di governo, il ministro ha spiegato che le dichiarazioni sull'euro e sull'Unione europea «hanno rasserenato il mercato, ma lo spread non scende perché il nostro debito pubblico resta esposto ad attacchi speculativi». Il tutto mentre gli investitori «aspettano di conoscere i programmi su reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della Fornero». Il problema, su questo fronte, non è tanto «se attuare o meno le promesse» fatte all'elettorato, «cosa indispensabile». Ma piuttosto «quali siano i modI e i tempi» per farlo, senza far crescere la spesa corrente. Occorre quindi «rilanciare gli investimenti in misura tale da avere una crescita del Pil che consenta di ridurre il rapporto debito pubblico-Pil, sincronizzando il ritmo di spesa corrente necessaria per l'attuazione dei provvedimenti indicati al ritmo con cui cresce il gettito fiscale» (leggi anche: Salvini contro l'euro? Prepariamoci al clamoroso dietrofront).