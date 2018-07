Meloni punta al Copasir

LE CORRENTI LOMBARDE DI LA RUSSA & CO

Attualmente il partito di Giorgia Meloni, in Lombardia, è diviso in quattro correnti. Il gruppo egemone rimane saldamente quello dell’ex colonnello di An, Ignazio La Russa (ora vice presidente del Senato), con lui il fratello Romano (contestatissimo segretario provinciale di Milano), il nipote Marco Osnato (eletto deputato a Como), il senatore Alessio Butti, l’assessore regionale Lara Magoni e il consigliere Franco Lucente. Loro alleati sono i “Repubblicani” (transfughi da Forza Italia) di Daniela Santanchè (senatrice e coordinatrice regionale) e dell’ex potente (quanto discusso) assessore alla Sanità, Mario Mantovani.



Loro rivali sono la Destra sociale dei deputati Carlo Fidanza e Paola Frassinetti, alleati all’inossidabile Riccardo De Corato, ora assessore lombardo. Battitori liberi sono alcuni ex consiglieri regionali della lista civica Maroni, delusi per non essere stati rieletti e nemmeno ringraziati, presidenti di circolo e consiglieri comunali periferici che si sentono abbandonati dal partito, e alcuni movimenti federati a Fratelli d’Italia che, nonostante sforzi e impegno per il partito, non hanno ottenuto alcuno spazio e riconoscimento. Fra questi il circolo identitario e sovranista Fare Fronte di Roberto Jonghi Lavarini (con lui il vicesindaco di Garbagnate, Giovanni Bucci, e il dirigente del sindacato di destra Ugl, Silvio Vartolo), Libertà Nazionale di Fabio Flenda (presente a Milano e Varese) e Rinnovamento di Destra di Vetullio Mussolini.

GLI EMERGENTI: JONGHI E POZZOLI

Ed è proprio Jonghi a cercare di unire le rimostranze della base militante in una alleanza e progetto politico, candidandosi a segretario cittadino milanese e-o vice segretario regionale lombardo del partito di Giorgia Meloni. «Serve una nuova gestione unitaria e trasparente, basata su capacità, esperienza e meritocrazia. Ed è veramente tragicomico non avere una sede e nemmeno una segreteria a Milano», ha tuonato il barone nero che ha convocato nei giorni scorsi una assemblea aperta per valutare il da farsi. Altro emergente è sicuramente Pino Pozzoli che, a Opera, candidato con una lista civica marcatamente di destra, ha ottenuto, solo contro tutti, oltre il 17% dei consensi. In molti, soprattutto i giovani dirigenti e amministratori locali, oggi, guardano a lui come possibile nuovo segretario provinciale di Milano.



Fratelli d’Italia deve darsi una mossa, anche perché si avvicinano le elezioni europee del 2019 e la Lega di Salvini, alleata e referente di Marine Le Pen (leggi anche: chi sono gli alleati di Salvini in Europa) continua a crescere, cavalcando tutte le storiche tematiche della destra, e le sue sirene suonano forti, come dimostra la vicinanza di ex An di peso come Viviana Beccalossi, Massimo Corsaro e Luca Ferrazzi. D’altronde, lo stesso Jonghi è tornato a collaborare con il vecchio amico Mario Borghezio, ufficialmente solo al progetto editoriale del giornale Idee per l’Europa dei Popoli. Insomma la strada è segnata.