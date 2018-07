Perché Theresa May sui lavoratori Ue fa solo propaganda

LE PROPOSTE SUI MIGRANTI? ARRIVANO IN AUTUNNO

Sui migranti poi le regole addirittura non ci sono. L’argomento infatti deve essere sviluppato in un documento ad hoc, che dovrebbe essere pubblicato in autunno dopo un’analisi dei flussi migratori dei lavoratori europei attesa per inizio settembre. E infatti lo spazio dedicato al tema della migrazione sulle 94 pagine del paper è di appena di tre paragrafi. Da una parte si enuncia il principio della fine della libera circolazione, dall'altra però si annuncia che «data la profondità della relazione e i rapporti ravvicinati tra le persone in Gran Bretagna e Ue, il Regno Unito farà la scelta sovrana di cercare accordi di mobilità con l'Ue in un certo numero di settori». Tra questi c'è la mobilità degli studenti e dei ricercatori, dei professionisti dei servizi, il libero accesso per i turisti e la previsione di visti di lavoro in base all'analisi che sarà svolta dal Comitato di consulenza sulle migrazioni.

«STATE CHIEDENDO L'UNIONE DOGANALE»

Non è chiaro come possa questa ricetta conciliarsi con l'idea di una libera circolazione delle merci. Tanto che il Comitato del parlamento europeo sulla Brexit, in un comunicato a commento del libro bianco, ha subito ricordato «il principio della non divisibilità delle quattro libertà europee (la circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, ndr)», ma anche «l'integrità del mercato unico e la necessità di evitare un approccio settoriale» e di salvaguardare «l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che qualsiasi futura relazione Ue-Regno Unito dovrà rispettare». Soprattutto, hanno sottolineato gli europarlamentari, «non ci sarà spazio per esternalizzare le competenze doganali dell'Unione europea». Insomma, non potete ottenere la libera circolazione delle merci senza ammettere che entrate in un'unione doganale regolamentata dalla Corte di giustizia europea e con effetti anche sulle restrizioni che possono essere imposte alla circolazione dei cittaini europei. Non potete chiamarlo accordo di libero scambio, ma in realtà volete ottenere molto di più.

LA LEZIONE DEL REFERENDUM SVIZZERO

Del resto l'esperienza passata insegna: anche nella Costituzione svizzera c'è scritto che la «Confederazione non conclude trattati internazionali che ne limitano la sovranità in materia di controllo delle persone alle frontiere», eppure dal momento in cui gli svizzeri hanno sottoscritto tutta una serie di trattati bilaterali con l'Europa sulle merci, hanno dovuto adeguarsi anche sul fronte della migrazione e nonostante un referendum chiedesse di chiudere ogni possibilità di assunzione agli stranieri, gli elvetici si sono dovuti accontentare di dare la precedenza ai residenti in Svizzera, peraltro anche di origine straniera. La Svizzera insegna: non si può avere il gatto vivo e il gatto morto insieme.