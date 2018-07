Trump a Londra è solo un pallone gonfiato da deridere

Potrei raccontare del giudice scelto da Donald Trump per la Corte suprema, Brett M. Kavanaugh, ovviamente ultra conservatore, nemico dei democratici che hanno già annunciato che uno così non verrà mai votato in Senato. Ma in fondo nessuno si aspettava che scegliesse una persona moderata o addirittura che piacesse al centrosinistra. Speriamo solo che non venga scelto dal Senato, perché le ripercussioni sarebbero enormi e soprattutto a lungo termine, visto che i giudici della Corte suprema non hanno un mandato a scadenza.

ENORMI MANIFESTAZIONI ANTI-DONALD

Mi ha fatto invece sorridere la notizia di come Londra si sta preparando per l’imminente visita del presidente americano: molti giornali inglesi stanno utilizzando le loro testate per pubblicizzare le enormi manifestazioni non soltanto contro Trump, ma anche contro il movimento populista che sta incatenando l’Inghilterra e l’Europa in un’era in cui essere anti-immigrazione, anti-gay e anti-musulmani sembra ormai voler dire essere dalla parte giusta.

COALIZIONE CONTRO LE SUE POLITICHE

Il gruppo che le ha organizzate si chiama Together Against Trump, una coalizione composta da politici, Organizzazioni non governative (Ong) e sindacati contrari alla politica di Trump. Nel sito creato per l’occasione viene spiegato: «Questa è una battaglia non solo contro il comportamento ostile del governo americano, ma anche contro quello del Regno Unito».