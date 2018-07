Meloni: «Il reato di tortura impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro»

Il tweet di Meloni arriva poco dopo la presentazione delle due proposte di le legge di Fratelli d'Italia alla Camera. In quell'occasione, nello spiegare l'intento delle proposte, Meloni aveva spiegato: «Vogliamo difendere chi ci difende, per questo abbiamo presentato due Pdl, una per aumentare le pene per chi aggredisce un pubblico ufficiale e una per abolire il reato di tortura così come configurato dalla sinistra che è solo un deterrente per le Forze ordine per fare il loro mestiere. Noi siamo sempre al fianco degli uomini e delle donne in divisa».