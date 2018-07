La Camera ha approvato il taglio dei vitalizi

Il nuovo sistema ricalcola tutti gli assegni con il sistema contributivo ed entrerà in vigore dal primo novembre 2018. Il "vitalizio minimo" sarà di 980 euro al mese e andrà a chi ha fatto una sola legislatura. L'importo minimo per chi subirà una decurtazione superiore al 50% sarà di 1.470 euro. I vitalizi erogati agli ex deputati sono in tutto 1.405: di questi, 1.338 devono essere ricalcolati e dunque abbassati, mentre i restanti 67 non verranno ritoccati. In base alla delibera, quelli percepiti da ex deputati che hanno alle spalle almeno quattro legislature si fermeranno al valore maturato al 31 ottobre prossimo.

IL M5S FESTEGGIA IN PIAZZA MONTECITORIO

I deputati del M5s hanno festeggiato in piazza Montecitorio l'approvazione della delibera. «Stiamo cancellando un privilegio, non un diritto. È giusto festeggiare», ha detto Francesco Silvestri, vice capogruppo alla Camera dei pentastellati.