Manovra, debito e investimenti: cosa ha detto Tria all'Ecofin

Circa il calo del debito, Tria ha spiegato che «non ci sarà alcuna inversione di tendenza sull'aggiustamento strutturale, il profilo di discesa del debito non sarà in discussione. Sono in discussione il margine e il timing dell'aggiustamento». In



L'obbiettivo ha assicurato Tria «è limitare la spesa corrente e aumentare gli investimenti». In passato, ha ricordato, «è stato concesso molto all'Italia per aumentare gli investimenti, ma poi si sono sempre ridotti nonostante la flessibilità ottenuta», quindi «credo che il centro della questione sia quello, non tanto lo 0,1 o 0,2, questo sarebbe il vero aggiustamento del bilancio italiano».

IL NODO DELLA SPESA PER LA DIFESA DEI CONFINI UE

«Si parla da tempo di escludere dal calcolo del deficit alcune spese che non sono discrezionali dei governi», ha sottolineato Tria, «noi stiamo mettendo sul tappeto anche il problema della spesa per la difesa dei confini europei, che è una spesa non esattamente assimilabile alla spesa militare in generale perché la spesa per il controllo dei confini europei è una spesa che ricade di più su alcuni Paesi e non su altri».

In Italia, ha detto il ministro, «c'è bisogno di ogni tipo di investimenti», quindi «non mi pare che ci siano preferenze, c'è ampio spettro, l'importante è che si facciano e anche nel settore delle infrastrutture considerate immateriali». Secondo Tria, oltre, per esempio, agli investimenti nel settore militare vanno fatti anche quelli di tipo tradizionale, ovvero per combattere il dissesto idrogeologico, e nelle infrastrutture digitali e di comunicazione.

Tria è poi tornato sulle dichiarazioni di Paolo Savona sulla necessità di preparare un piano B per l'uscita dall'euro. «Non considero cigni neri sennò non dovrei più uscire di casa, perché potrebbe cadermi una tegola in testa e morire, e quindi io sono così avventuroso che esco di casa». «Non mi pare che Savona abbia fatto dichiarazioni improprie sull'euro», ha quindi messo in chiaro Tria, «ha sempre parlato solo di quale sarebbe la goverance ideale della zona euro» (Leggi anche: le frizioni tra ministri dell'Economia e premier).