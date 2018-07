Non solo Tria, tutte le frizioni tra ministri dell'Economia e premier

Infine ha ricordato che il calo delle tasse non potrà che essere scaglionato. La Flat tax, insomma, potrebbe arrivare solo con un processo a tappe. E Conte ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco dicendo che «non è il ministro dell'Economia che ha premura per i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ci mancherebbe». Per poi rassicurare tutti, il giorno dopo: «Non siamo una banda di scapestrati». Sulla stessa lunghezza d'onda il suo vice Di Maio: «Essere prudente è un dovere per il ministro dell'Economia». Insomma, Tria sta rappresentando il semaforo rosso per il governo giallo-verde.

I RAPPORTI LOGORATI TRA PADOAN E RENZI

Si consolino comunque Lega e cinque stelle, le incomprensioni non sono così strane in economia: basta volgere lo sguardo al passato per accorgersene. Tra l'ex titolare del Tesoro Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi (sia in veste di premier sia in quella di guida del Partito democratico dopo le dimissioni post 4 dicembre 2016) i legami si sono logorati a furia di duelli e stilettate incrociate. Tanto che Renzi nel 2017 si vide costretto a giurare sull'esistenza di «un rapporto personale di stima e amicizia con Padoan che nessun retroscena giornalistico riuscirà a mettere in discussione».