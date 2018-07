Rocco Casalino, la chiusura del Foglio e le altre gaffe

IL DITO MEDIO AI GIORNALISTI IN CHAT

Poi collezionò una nuova gaffe, in pieno stile "Vaffa" degli albori del Movimento: in una chat su WhatsApp della Rappresentanza italiana i giornalisti gli chiesero un commento alla proposta francese sugli hotspot e lui rispose con l'icona non proprio educata del dito medio. Che poi fu prontamente cancellata, quando però ormai era troppo tardi per non farla diventare notizia (soprattutto se si rivolge il ditino a dei giornalisti). Rocco si sfogò così sempre via WhatsApp: «Lavoro 18 ore al giorno. Ho 73 chat diverse. Se anche sbagliare chat e cancellarlo dopo 30 secondi diventa una notizia io mi arrendo. È stato un piacere», scrisse lasciando il gruppo.

LE PRESE IN GIRO A MENTANA IN DIRETTA

Anche con il direttore del Tg La7 Enrico Mentana il rapporto è stato controverso. In particolare Casalino nelle calde ore in cui M5s e Lega cercavano l'accordo di governo scrisse via messaggio la notizia dell'intesa giallo-verde a Mentana, che era in diretta tivù in una delle sue immancabili "maratone". Fece il tutto riprendendo la scena e facendosi beffa del direttore: «Troppo tempo, veloce Chicco!». Quando la svolta politica venne annunciata lui commentò entusiasta: «Momento storico».