Salvini scaccia un altro barcone con 450 migranti

A poche ore dalla conclusione del caso Diciotti, con lo sbarco dei migranti sbloccato dall'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella, Matteo Salvini prende di mira una nuova imbarczione. «Un barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire», ha scritto Salvini su Twitter. «A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?»