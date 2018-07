Perché il tedesco Horst Seehofer sta diventando impresentabile

LETTERA CRITICA SUGLI ACCORDI PER LA BREXIT

L'ondata di indignazione è forte tra i tedeschi. La frase di rito del dirsi «addolorato» per il suicidio non convince, né può essere derubricata a gaffe nel Paese che porta la macchia indelebile del nazismo. Tanto più che Seehofer non fa nulla per non passare da razzista. A detta, tra le righe, anche della stessa Merkel («bisogna permettere le forme di migrazioni legali»), molto scettica sull'«asse dei volenterosi» autoproclamato da Seehofer, Salvini e il ministro dell'estrema destra (Fpö) austriaca Hebert Kickl. Se il gioire sulle espulsioni si è rivelato ex post imperdonabile per il leader della Csu, è tutt'altro che da sottovalutare la sua iniziativa, di dominio pubblico appena un paio di giorni prima, della lettera alla Commissione Ue di aspra critica agli accordi in fieri con Londra sulla Brexit, in materia di sicurezza. Uno scoop del Financial Times.

L'UOMO CHE SI IMMISCHIA OVUNQUE E CONTRO TUTTI

Della missiva recapitata alla fine di giugno a Bruxelles, Merkel o non ne sapeva nulla o aveva fatto il possibile per abbuiarla. Fatto sta che, esplosa l'ennesima bomba grazie a Seehofer, la rappresentanza dell'esecutivo tedesco all'Ue (altrimenti paludatissima come a Berlino) si è affrettata a precisare che la lettera in questione non «rispecchia la posizione del governo federale», né era stata «concordata». Anche in occasione della visita a Berlino, nel giugno, del premier austriaco Sebastian Kurz, Seehofer aveva scavalcato platealmente la cancelliera, bidonando l'incontro contemporaneo sui profughi promosso da Merkel, per vedersi con Kurz. Se nel 2005 si lamentava sarcastico di essere finito - grazie a Merkel - «al ministero delle banane e delle carote», da ministro dell'Interno Seehofer si immischia ovunque e contro tutti. Incurante della credibilità del Paese.