Per Di Maio c'è un complotto delle lobby sul decreto dignità

Luigi Di Maio ha evocato il complotto delle lobby contro il decreto dignità. Spiegando così su Facebook l'ipotesi di una contrazione dei posti di lavoro con il dl: «Nella relazione al decreto dignità c'è scritto che farà perdere 8 mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri». Chi è stato quindi? Secondo il titolare del dicastero del Lavoro e dello Sviluppo economico «la verità è che questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi».

ORA IL M5S È PRONTO A FARE PULIZIA

Dopo la vicenda il Movimento 5 stelle è pronto a reagire duramente. Secondo fonti grilline la ferma risposta sarà «fare pulizia» nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. La tabella "spuntata di notte" sugli 8 mila posti in meno viene ritenuta un episodio «gravissimo»: il sospetto è che ci siano responsabilità di uomini vicini alla squadra dell'ex ministro del Partito democratico Pier Carlo Padoan. E l'idea è uno spoil system per «togliere dai posti chiave chi mira a ledere l'operato di governo e M5s. Abbiamo bisogno di persone di fiducia, non di vipere», è quanto viene fatto trapelare.

IL MEF: DOCUMENTO GIUNTO GIÀ CON I DATI

Ma fonti del ministero del Tesoro dopo le parole di Di Maio hanno specificato che le relazioni tecniche di solito sono presentate assieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti, così anche nel caso del decreto dignità, giunto al Mef corredato di relazione con tutti i dati, compreso quello sugli effetti sui contratti di lavoro della stretta anti-precari. È stato poi aggiunto che la Ragioneria generale dello Stato ha preso atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri e coperture.

«NON MI IMPORTA DI CHI HA INTROITI DAL GIOCO D'AZZARDO»

Di Maio ha parlato anche delle novità introdotte sul gioco d'azzardo che sarebbero «rivoluzionarie», ma «ovviamente non ce lo riconoscerà mai nessun giornale, tranne Avvenire, perché anche loro prendono soldi dalle sponsorizzazioni». Quindi ha aggiunto: «Non me ne frega niente che lo Stato fa soldi con il gioco d'azzardo legale, non me ne frega neanche niente che le squadre di calcio o i giornali hanno i loro introiti dal gioco d'azzardo, perché spendiamo miliardi di euro della sanità per disintossicare dall'azzardopatia e curare la depressione. Il minimo sindacale da fare è eliminare la pubblicità e l'abbiamo eliminata».