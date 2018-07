Come Francia e Malta hanno preso in carico 50 migranti

SALVINI: «DA NOI SOLO CON MEZZI LEGALI»

Salvini ha chiamato di prima mattina il premier per aggiornarlo sulla situazione, ma soprattutto per ribadire che non avrebbe concesso i porti italiani alle due navi: «Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti», ha sottolineato chiedendo che venisse data indicazione al Monte Sperone e al Protector di far rotta verso Malta o la Libia. «I migranti si nutrono e si curano, mettendo in salvo donne e bambini», ha aggiunto Salvini, «ma per loro non ci sarà alcun porto. In Italia si arriva solo con mezzi legali». Dunque «non si può cedere: la nostra fermezza salverà tante vite e garantirà sicurezza a tutti».

MALTA CONFERMA: «SAREMO SOLIDALI»

Nella telefonata con Conte, che fonti di Palazzo Chigi hanno definito «lunga e cordiale», i due hanno così deciso la linea da tenere con i partner europei: i migranti vanno ridistribuiti in tutti i Paesi, come avvenne per il caso degli oltre 200 soccorsi dalla Lifeline e poi approdati a Malta solo dopo l'intesa con gli altri Stati. Nella lettera a Juncker, a Tusk e agli altri leader Ue sollecitando in questo senso quanto affermato nell'ultimo consiglio europeo di fine giugno: «Gli eventi nel Mediterraneo confermano che è della massima urgenza dare seguito, attuandole senza esitazioni, alle conclusioni del Consiglio europeo di fine giugno», ha scritto il premier, «e dunque ti chiedo di dare un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità con un'azione di condivisione a livello europeo». Malta ha già risposto con un tweet del premier Joseph Muscat: «Ho confermarto che coerentemente con la nostra politica parteciperemo a un'iniziativa di ridistribuzione. Malta non solo chiede, ma offre anche solidarietà». Salvini ha cantato vittoria: «Francia e Malta hanno accettato di accoglierne 50 a testa, e altri Paesi faranno lo stesso. Bene. Volere è potere, io non mollo».