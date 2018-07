Perché l'antigovernativo Tito Boeri ha le ore contate

Ma siccome l’accusa rischiava di essere troppo destabilizzante, ecco che all’ultimo momento Di Maio (con piena soddisfazione dell’altro vice premier che Boeri proprio non lo può vedere) ha spostato il tiro e, d’intesa con il ministro Tria, ossia colui contro il quale inizialmente aveva puntato il dito, ha individuato il vero colpevole nell’Inps e il suo presidente. Praticamente sconfessandone l’operato. Secondo Di Maio e Tria, che assieme a Salvini detengono le chiavi dei più importanti dicasteri, la reazione tecnica dell’Inps, che per effetto della nuova normativa preconizza il venir meno di circa 8 mila contratti a tempo determinato, non avrebbe basi scientifiche. Insomma, i tecnici di Boeri sarebbero andati giù a spanne, sparando un numero preciso al momento difficile da quantificare.

COME LA PENSA IL PREMIER CONTE?

E qui è cominciato il balletto dei botta e risposta. A chi lo invitava esplicitamente a dimettersi, leggi Matteo Salvini, il professore della Bocconi ha replicato picche, dicendo che lo avrebbe fatto solo se glielo avesse chiesto il presidente del Consiglio. Al momento non è dato sapere che idea Giuseppe Conte si sia fatto della questione, anche perché il neo inquilino di Palazzo Chigi preferisce lasciare il campo ai suoi ministri e intervenire solo quando proprio non ne può fare a meno (come nell’occasione in cui, su perentorio invito di Sergio Mattarella, ha fatto sbarcare a Catania i migranti che stazionavano da giorni a bordo della motovedetta costiera Diciotti). Chiederà a Boeri di bere l’amaro calice?

PRESE DI POSIZIONE TROPPO CRITICHE DELL'INPS

Probabile che sì. Non foss’altro che il titolare dell’Inps, da sempre detestato dai leghisti, ora comincia a irritare anche i pentastellati, con i quali sembrava invece che il rapporto potesse essere migliore. E Conte non può far finta di ignorare che gli oppositori di Boeri sono coloro che hanno siglato il contratto di governo che lo ha portato a Palazzo Chigi. Già Renzi, che pure lo aveva messo tre anni fa alla guida dell’Istituto che si occupa delle nostre pensioni, aveva avuto molto da ridire sull’autonomia del suo presidente, su certe prese di posizione troppo critiche nei confronti della sue politiche sul lavoro. Il fatto è che i temi di cui si occupa l’Inps sono talmente cruciali che qualsivoglia esecutivo non può permettersi di averla contro. Per questo l’antigovenativo Boeri pare proprio avere le ore contate.