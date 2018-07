Decreto dignità: anche Confindustria contro le previsioni di Boeri

La stima dell'Inps di un calo di 8 mila posti di lavoro in meno con il dl dignità sembra «eccessiva» anche per il presidente di Confindustria. «Non entriamo merito della previsione che sembra anche a me eccessiva», ha detto Vincenzo Boccia a Bersaglio Mobile su La7, ribadendo che sul decreto «condividiamo il fine non gli strumenti». Interpellato nuovamente sul numero degli 8 mila, previsti dall'istituto guidato da Tito Boeri, Boccia ha detto: «Il nostro centro studi non ha fatto valutazioni, ma non toccherà tanto l'occupazione ma soprattutto il turn over».