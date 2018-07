Chi sono i candidati M5s per il cda della Rai

Il Movimento 5 stelle fa scegliere agli iscritti i suoi candidati per il nuovo consiglio di amministrazione della Rai. La votazione è in programma martedì 17 luglio, dalle 10 alle 19, sulla piattaforma Rousseau. Mentre il giorno successivo il parlamento è chiamato a eleggere i quattro consiglieri di sua competenza (leggi anche: Quando si nomina il cda della Rai 2018). Ma come si legge sul Blog delle Stelle, una «prima scrematura» delle candidature è già stata effettuata dai vertici del Movimento, che hanno ristretto la rosa a cinque nomi: Paolo Cellini, Beatrice Coletti, Paolo Favale, Claudia Mazzola ed Enrico Ventrice. I profili più votati saranno quelli che il M5s esprimerà in parlamento, «anche in relazione a dove si sono candidati e tenendo conto della rappresentanza di genere». Su Rousseau ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza (leggi anche: Vaccarono si chiama fuori dalle nomine Rai).