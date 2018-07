Pussy Riot e il caso dell'invasione di campo in finale

L’unica protesta significativa contro la politica della Russia, durante questa Coppa del Mondo, è andata in scena al 52esimo minuto della finale, quando tre donne e un uomo travestiti da poliziotti appartenenti del collettivo artistico di protesta Pussy Riot hanno invaso il campo di gioco interrompendo per qualche secondo il match tra Francia e Croazia prima di essere portati via di peso dai poliziotti veri.

Il messaggio è sottile ma anche immediato: il comportamento gentile e aperto tenuto dalle forze di sicurezza durante il Mondiale è una gran cosa ma non corrisponde purtroppo alla realtà russa di tutti i giorni visto la polizia può metterti in galera anche solo per un like a un post su internet.

AZIONE ISPIRATA AL POETA DMITRI PRIGOV

L’azione si è ispirata alle performance del poeta Dmitri Prigov, dissidente scomparso esattamente 11 anni fa: Prigov immaginò il personaggio di un poliziotto "ideale”, giusto e autorevole, in contrapposizione agli agenti della repressione di Stato. «Un poliziotto celestiale che protegge i bambini nel sonno», si legge nel comunicato con cui Pussy Riot rivendica il gesto dello stadio Luzhniki. Mentre il poliziotto "terreno", quello reale, «persegue i prigionieri politici e arresta la gente per aver condiviso o apprezzato contenuti sui social media». Del resto è un fatto che nella Russia di Vladimir Putin decine di persone siano dietro le sbarre per reati politici, che includono le condivisioni e i like sui social.