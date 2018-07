Intanto una decina di persone, tra i 450 migranti sbarcati a Pozzallo, sarebbero indagate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia di Ragusa è al lavoro per individuare i presunti scafisti è già nella serata del 16 luglio potrebbero esserci i primi fermati. Nell'hot spot di Pozzallo le forze dell'ordine continuano a interrogare i migranti per raccogliere prove testimoniali.