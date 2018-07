Quando leggo interviste e dichiarazioni di esponenti del Pd sono colpito dal fatto di avvertire una forte drammatizzazione per le sorti del loro partito ma un minore allarme per quello che sta accadendo nella pubblica opinione di questo Paese. Ovviamente io spero che nel Pd vinca un segretario, non dico quale, al posto di un altro. Sono personalmente convinto, tuttavia, che il Pd abbia concluso la sua storia avendo fallito il suo obiettivo principale, cioè l’unione dei riformisti.



Penso che il Pd, per colpa di Matteo Renzi e dei suoi facondi sostenitori che imperversano in tivù e sui social, abbia rotto legami profondi con la sinistra. In ogni caso non sarà indifferente se al vertice del Pd fra qualche mese ci sarà un leader che saprà riconnettere quel partito col suo mondo o un ripetitore di slogan che l’elettorato, soprattutto quello di sinistra, ha rifiutato in modo limpido. Resto dell’avviso che anche in questa fortunata circostanza le cose in Italia sarebbero uguali. Il dato di partenza, segnalato da tutte le indagini demoscopiche, dicono che l’asse di governo, con qualche caduta per i 5 stelle, si va rafforzando e soprattutto non c’è alcuna indagine che porti in evidenza una domanda della pubblica opinione che parli il linguaggio della civiltà, della solidarietà, dell’accoglienza.

LA CAMPAGNA PER LE ARMI DI SALVINI

Qui ci vorrebbero l’allarme e la messa in campo di forze che sappiano introdurre nella consapevolezza di grandi masse una ribellione civile. La partita sui migranti dal punto di vista umanitario, la sinistra l’ha persa. Colpa di Minniti? Forse. Colpa anche di chi, come molti di noi, è rimasto a casa, non ha affollato il porto di Pozzallo o altre località per fare sentire che c’è una Italia, oggi minoritaria, che non abbassa le bandiere.

Leggiamo di probabili nuove iniziative sulle pensioni. Io ho già dato. Ora si vogliono colpire quelle “d’oro” intorno ai 4 mila euro. Non c’è’ nessuno che spieghi, supermercato per supermercato, che sta iniziando una nuova stagione di governo in cui il prezzo del malgoverno viene scaricato sugli anziani e su chi ha lavorato. Dico di più. Queste iniziative tendono a distruggere la borghesia italiana lasciando in piedi solo un gruppo di imprenditori di avventura, colpendo chirurghi, professori, avvocati, magistrati.

Metto in fila in questo ragionamento la partenza della campagna per le armi. Tutti lì a guardare con speranza o attoniti che il patto fra Salvini e l’industria delle armi porti nelle case degli italiani centinaia di migliaia di migliaia di pistole e fucili che potranno essere usate con disinvoltura. Reazioni? Niente. C’è ancora qualcosa che può scandalizzarci e che può spingerci a fare cose di disubbidienza?

SE PER DOMARE IL DISSIDENTE SI PUÒ FARE TUTTO

Io sono molto preoccupato. Un ministro degli Interni così di destra sta sicuramente facendo ringalluzzire nelle forze di scurezza quei sindacati e quegli agenti che hanno culture di destra. Lo vedremo a poco a poco nelle nostre città e nelle prossime manifestazioni politiche. L’indicazione che viene dal ministro e dalla sua socia, la controfigura di quella Meloni che appare in fotografia, è che colpire si può, che per domare il dissidente si può fare praticamente tutto.

Noi abbiamo alle spalle la tragedia del G8 e di Bolzaneto. Fu un errore colossale. Siamo sicuri che oggi non vi sia qualche reparto di pubblica sicurezza, qualche centinaio di giovani uomini leggendo le parole crudeli del ministro non intendano interpretare in modo “duro” il proprio lavoro. Scrivo queste cose con dolore. Chi mi conosce sa che i mie principali amici sono stati e sono uomini che hanno difeso il Paese dal terrorismo e dalla mafia.



Una volta un dirigente politico mi rimproverò perchè frequentavo nei weekend poliziotti e qualche magistrato e pochi politici. Gli dissi: «Da loro imparo l’Italia». Lo penso tuttora, ma vorrei continuare a pensarlo. Al vertice della sicurezza c’è il prefetto Gabrielli che è un funzionario di limpidi pensieri democratici. Lo conobbi alcuni anni fa quando scrisse con il mio caro Antonio Manganelli un bel libro sull’ Investigazione che mi chiesero di leggere per farne l’editing. Scoprii un funzionario brillante, un uomo capace.

Io spero che in queste settimane sappia dire ai suoi uomini, una forza fondamentale per il Paese, che il messaggio che viene dal vertice della Polizia è un messaggio democratico. Qualunque cosa pensi, dica o faccia il ministro dell’Interno.