Quando scade il mandato di Tito Boeri all'Inps? Attorno alla figura del presidente dell'istituto che si occupa di pensioni e politiche del lavoro si è scatenato un fuoco incrociato politico, con gli attacchi dei due vicepremier, il grillino Luigi Di Maio e il leghista Matteo Salvini. La "colpa" principale di Boeri sarebbe quella di aver fornito stime per il decreto dignità che prefigurano una perdita di 8 mila posti di lavoro all'anno. Scenario che ha fatto addirittura gridare Di Maio al complotto delle lobby. Boeri, nominato da Matteo Renzi e finito presto in rotta di collisione anche con lui per via di una certa autonomia politica rispetto alla linea del governo, potrebbe avere le ore contate, anche se il dossier su cui starebbe lavorando per il taglio delle pensioni d'oro può salvargli il posto.

BOERI È IN CARICA DAL 2015, PER LA DURATA DI UN QUADRIENNIO

All'eventualità di dimissioni, il numero uno dell'Inps - che ha battibeccato anche con Salvini per aver parlato di migranti decisivi per la sostenibilità del nostro sistema previdenziale - ha risposto che è pronto a rassegnarle solo nel caso in cui la richiesta arrivi direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che però non si è (ancora) pronunciato sulla questione. Boeri è in carica dal 2015, quando è stato emanato il decreto del presidente della Repubblica, in data 16 febbraio, concernente la nomina dell'economista a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), per la durata di un quadriennio. La scadenza del mandato è quindi prevista per il 2019. Sempre che Boeri riesca a resistere.