Spataro a Bonafede: «Si pronunci sul fascicolo Salvini»

Il procuratore capo di Torino Armando Spataro ha formalmente chiesto al ministro della giustizia Alfonso Bonafede di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere, inoltrata nel 2016, contro Matteo Salvini per vilipendio all'ordine giudiziario.

L'ATTACCO DI SALVINI: «LA MAGISTRATURA È UNA SCHIFEZZA»

L'attuale ministro dell'Interno il 14 febbraio del 2016 durante un comizio a Collegno (Torino) aveva definito «una schifezza» la magistratura. Spataro aveva aperto un fascicolo ma per procedere per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario è necessario l'ok del ministro della Giustizia. Il predecessore di Bonafede, il dem Andrea Orlando, nonostante tre sollecitazioni, in questi anni non ha mai risposto.

Fonti di via Arenula hanno confermato che il fascicolo «è in fase istruttoria». Aggiungendo che Il ministro ha già ben chiaro il quadro normativo, le relative tempistiche ma soprattutto le sue prerogative da Guardasigilli. Di certo, fanno notare le stesse fonti, «assecondando i principi del Movimento 5 stelle, non si guarderà in faccia nessuno». Secondo l’articolo 290 del Codice penale, Salvini rischia una multa che va dai 1.000 ai 5 mila euro.

LO SCONTRO SUI MIGRANTI

La scorsa settimana Spataro e Salvini erano stati protagonisti di un botta e risposta sulla questione migranti. Il capo della procura di Torino aveva spiegato che «nessuno può chiudere i porti». «Per assurdo», aveva aggiunto ricordando la Convenzione di Ginevra, «se arrivasse un barcone di immigrati ai Murazzi, nessuno potrebbe impedire a quelle persone di scendere». Dura la reazione del segretario della Lega: «Si candidi, chiuderli è un dovere».