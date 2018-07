Boeri potrebbe "salvarsi" con il taglio delle pensioni d'oro

Proprio per evitare questi rischi, la rimodulazione degli assegni potrebbe non avvenire più attraverso (o solamente) il ricalcolo contributivo, ma applicando l'attuale aspettativa di vita (quella che oggi impone il pensionamento a 67 anni) rispetto al periodo nel quale si è andati in quiescenza. In soldoni, con un algoritmo stabilito da tecnici dell'Inps, si calcolerebbe una penalizzazione tra l'età di ritiro standard e quella con la quale si è usciti al tempo dal mercato dal lavoro.

Va da sé che, se applicato, questo schema potrebbe causare una macelleria sociale in un Paese dove soltanto fino a 10 anni fa si andava in pensione tranquillamente sotto i 55 anni. Senza contare che questo ricalcolo, se applicato a tutti i lavoratori, finirebbe per colpire soprattutto le donne penalizzate dalle vecchie leggi o i dipendenti pubblici come i ferrovieri, che hanno versato meno di altre categorie. Queste sarebbero le ipotesi fornite a Di Maio da Boeri il quale da un lato avrebbero preparato per il ministro anche una bozza di pensione di cittadinanza, mentre dall'altro farebbe resistenza sia verso quota 100 sia verso la possibilità di superare la riforma Fornero.

DI MAIO FRENA: «NON POSSIAMO RIMUOVERE BOERI ORA»

Forse anche Di Maio, come l'alleato leghista, vorrebbe liberarsi del bocconiano. Eppure continua a difenderlo. Nonostante il vicepremier abbia attaccato l'Inps, ha messo in chiaro: «Non possiamo rimuovere ora Boeri. Quando scadrà il mandato terremo conto che è un presidente dell'Inps che non è minimamente in linea con le idee del governo, non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi vogliamo fare quota 100, quota 41, la revisione della legge Fornero, l'Inps ci deve fornire i dati, non un'opinione contrastante».

Queste parole sono state pronunciate domenica 15 luglio, dopo una giornata frenetica passata alla ricerca della "manina" che aveva inserito nella relazione tecnica sul decreto Dignità la stima degli 8 mila posti a rischio. E che (soprattutto) ha visto il ministro del Lavoro avere un duro confronto, soltanto apparentemente rientrato con un comunicato congiunto, con il suo collega dell'Economia Tria. Il quale è il vero obiettivo del ministro pentastellato, perché considerato troppo cauto sul reddito di cittadinanza e troppo incline ai diktat del Quirinale e ai desiderata dell'Europa.

IL PRECEDENTE DI MASTRAPASQUA

Sono in pochissimi a scommettere in una permanenza di Boeri alla presidenza dell'Inps (il suo mandato scade nel 2019). Fatto sta che con quel «non possiamo rimuoverlo ora», Di Maio ha rinviato (per ora) il suo allontamento. Eppure - come avvenuto in passato con Antonio Mastrapasqua durante il governo Renzi - ci avrebbe messo davvero poco a commissariare l'istituto oppure a presentare la legge che reintroduce il consiglio d'amministrazione, che a quel punto costringerebbe l'ente a cambiare governance iniziando dal presidente.

Queste polemiche, intanto, rendono il clima molto pesante anche all'interno dell'Inps. Dove, si fa notare, non sarebbe stata la coordinatrice del settore statistico, Cinzia Ferrara a firmare le due relazioni inviate alla Ragioneria dello Stato sul decreto Dignità: sia la prima dove si diceva che con il provvedimento non si avrebbero avuti impatti in termini economici o sociali sia, soprattutto, la seconda che calcolava in 8 mila i contratti a rischio e oltre 60 milioni di euro il surplus di spesa per la Naspi. In via Ciro il Grande qualcuno ricorda l'incidente tra Mastrapasqua ed Elsa Fornero. Cioè quando l'allora presidente - pare senza l'aiuto delle strutture - giurò all'ex ministro del Lavoro che il rischio esodati legato alla riforma pensionistica fosse minimo. Le cose, poi, sono andate diversamente.