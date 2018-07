Che destra sarà quella di Matteo Salvini

DOMANDA. Salvini sta mutuando il modello Le Pen nel nostro Paese?

RISPOSTA. Indubbiamente il leader della Lega ha avuto in Marine Le Pen un'ispirazione, ma non ne è una diretta emulazione. La Lega ha una storia politica altrettanto antica, è stata forza di governo, e tutto questo non è mai stato ripudiato da Salvini. Inoltre, e glielo ricordano i governatori come Luca Zaia, ha un imprinting federalista. Certo, siamo all'interno di una tendenza più globale sovranista e populista. Tuttavia, questi sono termini insufficienti a raccontare un universo composto da partiti molto diversi tra loro.

D. Che destra è quella del leader della Lega?

R. La Lega non si è mai definita né di destra né di sinistra, lo stesso Salvini non si dice di destra. Nello spazio politico attuale, tuttavia, occupa uno spazio di destra radicale, facendo proprie alcune domande che vengono da elettori che si collocano in quello spettro politico. Consideriamo che è molto mutata la sociologia degli elettori di destra dai tempi di Berlusconi. Semplificando molto, al centro di quel progetto c'era una piccola imprenditoria, le partite Iva. L'elettorato popolare non era il nerbo del progetto berlusconiano.

D. Il Carroccio invece...

R. È un partito assieme neo-borghese e autenticamente popolare, se non proletario. Questo lo differenzia per esempio da Le Pen, che è molto popolare e pochissimo borghese.

LE RADICI POPULISTE DELLA DESTRA ITALIANA

D. Lega costola della sinistra, come diceva Massimo D'Alema?

R. Le battute di D'Alema sono sempre state dettate dalle esigenze tattiche del momento, però indubbiamente già all'epoca le inchieste mostravano un voto leghista che veniva dalla galassia degli operai della Fiom. Negli Anni 90 la Lega è stato il partito che frenava Forza Italia sulle misure anti-welfare, penso ad esempio alle pensioni. Oggi questa caratterizzazione è molto più accentuata: basta pensare alla vittoria alle amministrative di Terni, una delle storiche company town italiane cresciuta attorno a una fabbrica.

D. E quindi la Lega ucciderà quella destra liberale che avevamo conosciuto con Berlusconi?

R. Il berlusconismo non è mai stato è un fenomeno assimilabile al neo-gollismo o al conservatorismo thatcheriano. Era piuttosto paragonabile al reaganismo e anzi, anche se lui lo negherà sempre, Berlusconi ha anticipato il fenomeno Trump. I moderati italiani sono sempre stati più “rivoluzionari” o “sovversivi” rispetto ai moderati degli altri Paesi, su queste basi si è innestata la Lega che indubbiamente sta crescendo prendendosi l'elettorato berlusconiano.

«FI TRA MODELLO TOTI E MODELLO TAJANI»

D. Quanto pesa l'alleanza con i cinque stelle?

R. La Lega ha un programma economico di carattere liberale – flat tax, taglio delle tasse, azzeramento dell'imposta sugli immobili – che è stato un po' messo da parte proprio per l'alleanza con i cinque stelle. Se questo governo durerà, forse questo cambierà anche la Lega, altrimenti il partito ritroverà la sua naturale collocazione nel centrodestra. È difficile capire dove andrà Forza Italia, un divorzio da Salvini potrebbe accentuare l'emorragia di voti. È il dilemma europeo del Ppe, con una parte favorevole all'alleanza con i sovranisti e un'altra che guarda piuttosto al riformismo, a Macron. Forza Italia vive questa divisione: il modello Toti, il modello Tajani.

D. Come si fa a tenere assieme il bacino popolare e l'elettorato borghese?

R. In linea di principio possono anche non entrare in conflitto, la storia italiana ha già visto partiti interclassisti di grande successo e d'altronde, quando sei al 30% - per adesso solo virtualmente, visto che parliamo di sondaggi – devi per forza tenere assieme interessi divergenti.

D. E quindi che partito sarà la Lega?

R. La Lega ha un problema geografico, ovvero l'imprenditoria che rappresenta è accumulata al Nord e in parte nelle ex regioni rosse del Centro dove si sta facendo strada. Se riuscirà a superare questo problema e diventare un partito veramente nazionale, allora potrebbe diventare quel soggetto che non c'è mai stato in Italia.

D. Cioè?

R. Una sorta di partito conservatore di massa, istituzionale, di governo, che segue le linee di un conservatorismo politico e sociale che si esprime, per esempio, nella posizione sull'immigrazione, o sulla bioetica. Nello scenario più ottimistico, dall'altra parte si formerebbe un partito progressista di massa su basi nuove, ricostruendo il bipolarismo.

D. Non pensa che i toni di Salvini siano troppi estremi per farne un alfiere del conservatorismo?

R. Bisogna considerare lo spirito del tempo. Il partito repubblicano di Trump è un partito conservatore eppure lui attacca a destra e a manca. Quando parliamo di partito conservatore non lo intendiamo più fondato sul moderatismo, che non è più appetibile per gli elettori.

D. Questa situazione cambierà in futuro?

R. Fino alle prossime elezioni europee i partiti populisti e sovranisti terranno i toni alti per raccogliere quella massa di voti necessaria a rompere l'asse tra popolari e socialisti e magari puntare a un'alleanza con i primi. Questo è lo scenario che gli impedisce di essere moderati: mai come oggi una tornata elettorale europea è stata tanto importante.