Alleanza M5s-Pd: serve un decalogo per dialogare

LA DESTRA IN MANO A SALVINI, MA LA LEGA NON RAPPRESENTA TUTTI

Mi sto convincendo che questa opposizione potrà parlare agli italiani se per un periodo non breve toglierà dal proscenio i responsabili della sconfitta. Per esempio quella che dice di aver fatto la bracciante, l’ex furibonda dalemiana Teresa Bellanova, ora furibonda renziana, non si può sentire. Quando si ha la responsabilità, in solido con altri, di una sconfitta così clamorosa si deve stare zitti e buoni. Tuttavia le speranze maggiori sulla crisi della destra in Italia possono venire da due fattori interni alla maggioranza.

Il leader della Lega è uomo determinato, sembra mosso da un motorino interno inesauribile, la sua inesistente sobrietà di parole e di atti avrà tante motivazioni che qui non ci interessa indagare. Tuttavia Salvini è il capo della destra nuova ma la destra non è Salvini. Anche la destra, o se preferite i conservatori, hanno più anime che difficilmente verranno fuori nel momento della vittoria ma che verranno fuori quando il blocco elettorale sarà colpito perché intaccheranno le pensioni del ceto medio, perché impediranno ai piccoli e medi imprenditori di fare affari con un numero crescente di Paesi che Salvini svillaneggia, perché Putin non è un porto sicuro soprattutto ora che ha l’America in mano. La Lega è abituata a governarsi con piccoli numeri. Salvini si muove fra i grandi numeri “creando” emozioni, rancori, odii: fino a che il gioco reggerà?