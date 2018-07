Fondi Lega, chiesti un anno e 10 mesi per Bossi

Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto un anno e 10 mesi e una multa di mille euro per l'ex segretario della Lega Nord Umberto Bossi al termine della requisitoria nel processo d'appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del parlamento messa in atto tra il 2008 e il 2010. Bossi era stato condannato in primo grado a due anni e sei mesi. La procura ha chiesto inoltre la condanna dei tre ex revisori, Diego Sanavio, Antonio Turci, a due anni e 800 euro di multa (in primo grado due anni e ottomesi) e Stefano Aldovisi a un anno e tre mesi e 500 euro di multa (un anno e nove mesi).

Le richieste della procura generale sono più basse rispetto alla condanna di primo grado a causa della prescrizione di una parte dei fatti contestati come truffa aggravata e relativi all'anno 2008. Zucca si è riservato di concludere per l'ex tesoriere Francesco Belsito in attesa della scadenza dei termini per la Lega di Matteo Salvini di presentare querela, come richiesto dalla nuova formulazione del reato di appropriazione indebita. I termini scadranno intorno ai primi di settembre: in assenza di querela l'appropriazione indebita decadrà e per l'ex tesoriere resterà in piedi solo il reato di truffa aggravata. In primo grado Belsito era stato condannato a 4 anni e 10 mesi