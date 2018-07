Cosa ha detto Tria in audizione al Senato

Il ministero dell'Economia ha avviato una task force «per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività che l'attuale sistema Irpef fa fatica a garantire». Parola del ministro del Tesoro, Giovanni Tria, in audizione alla commissione Finanze del Senato. L'obiettivo è mettere in campo «azioni strutturali fortemente orientate a rendere la tassazione più favorevole alla crescita, migliorare la tax compliance e preparare il terreno alla riduzione della pressione fiscale». In Italia, ha aggiunto Tria, occorre «ripristinare condizioni di stabilità e certezza per attrarre gli investimenti esteri e sostenere i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese».

EQUITÀ E LOTTA ALL'EVASIONE

Tria ha quindi evidenziato che il calo delle tasse, «l'equità e la lotta all'evasione sono parti integranti di un programma coerente di risanamento e di rafforzamento strutturale dell'economia». Un'azione più efficace di contrasto all'evasione «non può tuttavia venire da un aumento degli oneri amministrativi per i contribuenti» giudicati «già molto elevati» e tali da «favorire le attività sommerse e le organizzazioni produttive informali». Il governo porrà inoltre attenzione alla ridistribuzione, «in particolare con il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, destinando risorse pubbliche ad assicurare il welfare e la tutela del benessere dei cittadini e la progressiva riduzione della pressione fiscale sui redditi bassi e medi».

CRESCITA POSITIVA MA INFERIORE AL 2017

L'economia italiana, ha aggiunto il ministro, registra «tassi di crescita positivi» ma «a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017» e «per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana da quella programmata, anche se il quadro fa prevedere un rallentamento e una lieve revisione al ribasso per l'andamento delle esportazioni e della produzione». Anche per il 2019 gli istituti internazionali indicano «un rallentamento dei principali Paesi europei e questo avrà un impatto anche sull'economia italiana». Allentare la pressione fiscale su cittadini e imprese è un obiettivo che va perseguito «compatibilmente con gli spazi finanziari», ha sottolineato Tria spiegando che tutte le azioni di governo saranno portate avanti mantenendo l'impegno sulla riduzione del debito. Il ministro ha poi difeso la pace fiscale. «Non vuol dire fare nuovi condoni ma un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti» cioè «un fisco che ha a cuore accanto alla riscossione anche il suo presupposto, cioè creare ricchezza e consumi e in ultima analisi il benessere e la crescita del Paese».

FATTURAZIONI ELETTRONICHE DIVENTANO OBBLIGO

C'è poi il capitolo delle fatturazioni elettroniche che «a partire dal primo gennaio 2019 costituiranno un obbligo generalizzato anche nelle cessioni tra privati. Conseguentemente», ha aggiunto Tria, «verrà abrogato lo spesometro. L'acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture sarà un potente strumento di controllo e allo stesso tempo un alleggerimento dei controlli invasivi sui contribuenti. Deve essere chiaro che la data di introduzione della fatturazione elettronica non subirà modifiche».