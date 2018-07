I migranti raccontano il viaggio verso l'Italia

Per farci capire meglio, ci mette in contatto con un ragazzo egiziano di 15 anni che preferisce rimanere anonimo. Aveva 13 anni quando è partito. Tre giorni ad aspettare su una spiaggia egiziana e poi una scialuppa che lo preleva e lo porta su una nave più grande. «A quel punto eravamo circa in 300 e la nave ha cominciato a imbarcare acqua. Chi pregava, chi taceva, chi tremava e chi cercava di svuotare la stiva. Eravamo terrorizzati, tutti. Ma alcuni non sono mai arrivati a destinazione». Il ragazzo ci racconta che a un certo punto è arrivata un'altra nave, che gli stessi trafficanti avevano messo a disposizione, ma a quel punto il panico era il sentimento prevalente. «Ci chiedevano altri soldi, e chi non li aveva finiva in mare. Poi c'erano quelli che volevano tornare indietro e per questo venivano minacciati. Qualcuno nel trambusto è stato risucchiato dalle eliche della nave».

«RESISTERE, SAPEVO CHE L'UNICA COSA IMPORTANTE ERA RESISTERE»

A cosa pensava in quei momenti? «Resistere, sapevo che l'unica cosa importante era resistere. Potevo morire da un momento all'altro, finire in mare aperto o rimanere senza acqua né viveri. Poteva succedere di tutto, ma io sapevo che dovevo resistere». E poi? «Siamo stati fortunati, è arrivata la guardia costiera italiana. Ma non l'ho capito subito. Non ho parlato e non mi sono sentito in salvo fino a quando non ho messo piede a terra». Pensate, un ragazzo di 13 anni, da solo, dopo 14 giorni di viaggio in cui non si è mai certi di arrivare a destinazione. «Quando sono riuscito a chiamare i miei genitori, piangevano dalla felicità. Gli avevano detto che ero morto in mare». Oggi è contento, ha appena superato l'esame di terza media.