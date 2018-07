Fumata bianca per Copasir e Vigilanza Rai

Fumata bianca per il dem Lorenzo Guerini alla presidenza del Copasir e l'azzurro Alberto Barachini alla Vigilanza Rai. Mentre per quanto riguarda il nuovo cda della Rai un accordo politico, che dovrà reggere alla prova del parlamento mercoledì 18 luglio, assegnerebbe un consigliere ciascuno a M5s, Lega, Fratelli d'Italia e Pd, quest'ultimo diviso tra l'uscente Rita Borioni, il giornalista Michele Santoro e il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori (leggi anche: Chi sono i candidati M5s per il cda della Rai).

SU CDP SI TRATTA ANCORA

Un nuovo rinvio, invece, si sarebbe determinato nella maggioranza di governo per Cassa depositi e prestiti. Il M5s vorrebbe chiudere entro mercoledì, la Lega frena. Per il ruolo di amministratore delegato il nome di Dario Scannapieco, spinto dal ministero dell'Economia e dalle fondazioni bancarie, non avrebbe infatti ancora il placet del Carroccio. E lo stesso vale per quello di Fabrizio Palermo, in pole per la direzione generale. Nella serata di mercoledì 18 luglio, se il rinvio non sarà confermato, potrebbero aprirsi i lavori dell'assemblea di Cdp. E in tal caso spetterà al Mef fare i nomi per le poltrone che contano di più.

SI COMINCIA CON LA VIGILANZA RAI

Il primo a essere eletto, in ogni caso, alle 9 del 18 luglio, sarà il presidente della commissione di Vigilanza Rai. Dopo un lungo travaglio in Forza Italia, Silvio Berlusconi ha dato il suo via libera per Alberto Barachini, giornalista Mediaset appena eletto al Senato e suo fedelissimo. Il Cav si è deciso dopo un pranzo ad Arcore con Fedele Confalonieri, che sosteneva la candidatura di Maurizio Gasparri, il più quotato nel gruppo di Forza Italia. Contro Gasparri, però, il M5s prometteva di fare le barricate. All'ex ministro delle Comunicazioni potrebbe quindi andare la guida della Giunta per le elezioni del Senato.

A SEGUIRE COPASIR E GIUNTE

Sempre mercoledì 18 luglio, alle ore 10, si voterà il presidente del Copasir. Sembra fatta, come detto sopra, per l'ex coordinatore del Pd Lorenzo Guerini. Alla Giunta per le elezioni della Camera, ma qui la partita non è ancora chiusa, potrebbe andare il dem Roberto Giachetti. Mentre alla Giunta per le autorizzazioni in pole c'è il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove.

POI TOCCA AL CDA DI VIALE MAZZINI

Alle ore 11, infine, Camera e Senato si riuniranno per eleggere due membri ciascuno del cda Rai. Il M5s ha sottoposto cinque nomi al voto degli iscritti su Rousseau: prima classificata, con 6.577 voti, è Beatrice Coletti. A lei dovrebbe andare uno dei quattro posti, mentre non dovrebbe farcela il secondo classificato, Paolo Cellini (leggi anche: Chi è Beatrice Coletti la più votata su Rousseau per il cda Rai). Entro la fine della settimana, forse venerdì 21 luglio, dovrebbe poi riunirsi il Consiglio dei ministri per scegliere i due membri del cda indicati dal ministero dell'Economia, tra cui il futuro presidente e il futuro amministratore delegato di viale Mazzini. Per la presidenza la Lega vorrebbe Giovanna Bianchi Clerici, ma il M5s insiste per un nome meno connotato politicamente. Per il ruolo di ad, invece, sono in discesa le quotazioni di Fabrizio Salini, ex direttore di La7 e prima ancora di Sky Uno, e di Fabio Vaccarono, Country manager di Google per l'Italia, che ha deciso di non muoversi dalla sua attuale posizione.