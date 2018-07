Ma chi si crede di essere Trump, Salvini?

Sì, e proprio vero. È cambiato il paradigma, si sarebbe detto una volta. E il nuovo ordine in arrivo è completamente, e forse preoccupantemente, diverso da quello passato. Non si era mai visto prima il presidente della più potente nazione al mondo smentire inquirenti e polizia del suo Paese che cercano di smascherarne le collusioni con i russi con al tuo fianco il colluso che approva soddisfatto.

Tra il Fbi che indaga sul ruolo avuto dai russi nel condizionare a suo vantaggio le ultime elezioni presidenziali e il punto di vista di Mosca, Donald Trump non ha dubbi e sceglie Putin. Il quale, almeno per chi ha visto la conferenza stampa in diretta, faticava a reggere compunto la parte in commedia che gli assegnava l’incredibile messa in scena. Al confronto, il Gatto e La Volpe che turlupinano l’ignaro Pinocchio sono un probo esempio di buonafede.

Il colpo alla credibilità del sistema americano è tale che persino molti dei repubblicani, che in teoria dovrebbero essere solidali con chi ha consentito loro di riconquistare la Casa Bianca dopo anni di interregno democratico, hanno definito la presa di posizione di Trump vergognosa.

SALVINI, PROSECUZIONE DI TRUMP CON MENO MEZZI

Sarebbe come se Matteo Salvini, in visita di Stato all’estero (in questi giorni era a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali) di fronte a una platea di accreditati giornalisti, dicesse che pregiati istituti del suo Paese come l’Inps si muovono in maniera eversiva per sabotare l’azione del governo, e che la magistratura che cerca i 49 milioni di finanziamento pubblico alla Lega scomparsi nel nulla sta portando avanti un piano eversivo per affondare il suo partito.

Siccome lo fa, si deduce che Salvini sia la prosecuzione di Trump con meno mezzi, o che Trump per voler titillare l’ego del leader leghista ne abbia fatto sua la furia iconoclasta con cui smantellare gli istituti della democrazia rappresentativa e i suoi corpi intermedi.

Per quel che si è visto, il tycoon americano momentaneamente (almeno si spera) a capo della più grande potenza del Pianeta, ha avuto parole di elogio solo per il premier Conte attribuendo a lui, e non a Salvini che ne è il vero ispiratore, il merito di una indefessa e granitica politica anti-migranti.

LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA È DIVENTATA UN ORPELLO

Houston, abbiamo un problema. E l’Europa che si credeva immune dal virus autoritario pure. Sta per finire un equilibrio geopolitico durato bene o male per 70 anni, dopo che molti dei suoi principi fondanti avevano già da tempo imboccato il viale del tramonto. La democrazia rappresentativa è divantata un fardello, il check and balance che è servito a mantenere in equilibrio il sistema democratico garantendo autonomia e separatezza tra poteri dello Stato un nostalgico orpello.

La democrazia diretta, e ancora di democrazia si tratta visto che i leader sovranisti sono arrivati al potere non con l’esercito ma con libere elezioni, non vuole corpi intermedi che si frappongano alla sua azione, ma mano libera su tutto.

Trump tratta con Putin il nuovo ordine del mondo legittimando in prima persona e a dispetto degli inquirenti e dei giudici del suo Paese quello che sin qui è stato lo storico avversario. Salvini, se potesse, gli scafisti li andrebbe a prendere lui in mare aperto, li processerebbe sul posto per poi una volta sbarcati accompagnarli in galera. La magistratura, quella che indaga sui soldi del suo partito spariti nel nulla, se va male è un avversario da battere, se va bene una inutile perdita di tempo.

A chi, come noi, da sempre fedeli alla tesi hegeliana per cui tutto ciò che è reale è razionale, non scandalizza il repentino capovolgimento di valori e punti di vista, confessiamo che questa razionalità ci fa una certa paura. Siamo governati da un partito algoritmo che incarna nel profondo una concezione dello Stato etico e da uno che ci comunica le sue decisioni sostituendo alle Aule parlamentari le dirette Facebook sui tetti. Non c’è di che stare tranquilli.