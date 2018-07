Quel che resta dell'incontro Trump-Putin

Donald Trump ci ha provato anche con Vladimir Putin a presentarsi con la faccia truce al suo primo vertice ufficiale: «I rapporti tra Usa e Russia non sono mai stati peggiori di così», ha infatti dichiarato prima di incontrarlo. Trump volendo in tal modo preparare il terreno per accreditare alla fine un risultato dell'incontro comunque positivo ed ergersi a protagonista assoluto. Tecnica ormai consolidata anche se sconcertante nella sequenza e in definitiva poco produttiva, come si è visto da ultimo in occasione del vertice Nato e nella visita in terra britannica.

Putin però non ha raccolto la provocazione e gli ha anzi risposto qualificando il vertice come «l’evento principale dell'estate, per quanto riguarda la diplomazia internazionale». In tal modo, sfruttando anche la scia degli sfavillanti mondiali di calcio appena conclusi, ha inteso presentare il vertice come un incontro tra “Pari” a livello planetario, pur essendo ben consapevole delle differenze sostanziali tra i due Paesi in termini economici, militari, tecnologici, etc. Lo ha fatto ben sapendo che il solco tra la realtà e la sua rappresentazione può essere anche vistoso, a tutto vantaggio della seconda, almeno nel breve periodo.

Lo ha fatto - lui autocrate di lungo corso, tanto cinico quanto abile manovratore politico-militare e diplomatico - per accreditarsi come grande statista mondiale nel momento della sua massima proiezione internazionale, ma anche dell’incipiente calo della sua ancora ragguardevole popolarità dovuto a una serie di ragioni economiche e sociali (pensioni, diffusa povertà, inflazione, etc.) che gli suggerirebbero di capitalizzare politicamente il livello di credibilità acquisito a livello internazionale (Eurasia, Medio oriente, segnatamente Siria, Nord Africa etc.) e contestualmente riponderare l’esposizione politico-militare, e dunque anche finanziaria, del Paese all’estero per disporre di maggiori margini di manovra all’interno .