Nomine Rai, l'eterna ingerenza della politica

Il consiglio, disinteressato, è comunque quello di stare alla larga: uno può avere tutte le rassicurazioni sulla sua autonomia e indipendenza, ma l’afflato della politica a calpestarle è fisiologico, perché la fedeltà premia sempre rispetto alla bravura e alla competenza. E i partiti, specie quando sono al potere, hanno bisogno di servi, non di menti libere.



Complicazione ulteriore su uno scenario già di per sé complicato: con l’ingesso in politica di Silvio Berlusconi, ovvero il proprietario del principale competitore della Rai, la vicenda ha assunto contorni surreali. Con il tycoon di Arcore al governo, Rai e Mediaset stavano sotto lo stesso cappello, con la differenza che la prima veniva smaccatamente avvantaggiata a detrimento della seconda.

Che il leader di Forza Italia abbia inteso e tuttora intenda presidiare militarmente il settore, lo dimostra la sua insistenza perché in occasione della formazione del governo giallo verde le deleghe sulle Telecomunicazioni non finissero in mano grillina, gente buona, a suo dire «solo per pulire i cessi di Mediaset». Invece sono finite proprio a Di Maio, con grave scorno del Cav. Che tuttavia, da uomo indomito qual è, si è subito dato da fare per mettere un fedelissimo alla presidenza della Commissione di vigilanza.



Espunto brutalmente il candidato naturale Maurizio Gasparri (pur autore di una riforma del sistema radiotelevisiva che a Cologno Monzese accolsero stappando champagne), reo di non piacere ai grillini, è stato nominato Alberto Barachini, fresco senatore di Forza Italia, che ai pentastellati non piace ma in fondo nemmeno dispiace. E cosa faceva Barachini nella vita prima si essere catapultato a Palazzo Madama? Ma il giornalista Mediaset, of course.