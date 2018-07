Le cose da sapere sul decreto Milleproroghe 2018

Il governo sta mettendo a punto un decreto Milleproroghe estivo, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nella settimana che va dal 23 al 29 luglio. Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha spiegato che «tutti i ministeri stanno inviando le proroghe in scadenza da inserire». Tre queste dovrebbe esserci il rinvio dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni e probabilmente anche del credito cooperativo. «Spero che sia lì, va fatta una proroga dei termini per poi rivedere quanto fatto fino adesso», ha aggiunto Fraccaro (leggi anche: Stop alla riforma delle intercettazioni, cosa cambia).

Per quanto riguarda le banche, destinate a trasformarsi in Spa in assenza di modifiche, a chiedere lo stop è stata soprattutto la Lega. Mentre l'agenzia Fitch ha avvertito che tornare indietro produrrebbe conseguenze negative sul rating. Nel 2016 il governo Renzi ha approvato una legge che obbliga i circa 300 istituti di credito cooperativo a confluire in tre holding: Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen.

Il leghista Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze al Senato, ha proposto una moratoria fino a quando non sarà introdotto in Europa un quadro regolatorio più favorevole alle banche di minori dimensioni.