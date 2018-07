Lavoro, Ceta, diritti: i sindacati Ue e l'incontro con Di Maio

DOMANDA. Il nostro governo nel frattempo ha approvato l'accordo di libero scambio con il Giappone. È forse migliore del Ceta?

RISPOSTA. No, anzi: è molto peggio, perché il Giappone non ha firmato le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, non si impegna a farlo, non garantisce il rispetto reciproco dei diritti dei lavoratori. L'unica differenza è che non importiamo mozzarella di bufala made in Japan, mentre dal Canada sì.

D. Ha senso minacciare la non ratifica del Ceta a questo punto?

R. Il Canada sarebbe pronto a riaprire immediatamente il capitolo ambientale. Stiamo negoziando direttamente con Trudeau e il suo ministro François-Philippe Champagne.

D. Quindi il problema è sul fronte europeo?

R. Sì, se un blocco di Paesi come Germania, Francia, Spagna e Italia chiedessero di riscriverlo.

D. Li cita perché sa che sono pronti a farlo?

R. Francia e Spagna al 99%, la Germania è più dfficile. Quello che abbiamo detto a Di Maio è che va bene la minaccia se porta al risultato, ma se poi l'accordo si ferma, tutti i capitoli non commerciali decadono. E gli altri Paesi possono accordarsi su un'intesa esclusiva come quella con il Giappone e tutte le garanzie e le tutele sugli altri fronti cadrebbero.

D. Per ottenere il risultato va bene anche il dialogo con un governo che in molti definiscono populista e di destra?

R. Io francamente non definirei Di Maio un ministro di destra. Non ci soffermiamo sul punto di vista politico. Cerchiamo il dialogo con tutti i governi.

«RAPPORTI COSTRUTTIVI ANCHE CON I SUPER-POPULISTI»

D. Avete incontrato altri ministri direttamente?

R. Da quando è stato varato il Pilastro sociale, abbiamo avviato consultazioni bilaterali anche con i ministri Poletti, Padoan e Calenda.

D. C’era dialogo anche con il governo Renzi?

R. Non posso dire nulla su Renzi perché non ero segretario. Ma col governo Gentiloni e col suo ministro del Lavoro abbiamo avuto rapporti molto produttivi.

D. Non è che adesso anche in Europa il sindacato cerca interlocutori diversi perché ha problemi con i governi socialdemocratici?

R. Parliamo con tutti e abbiamo rapporti positivi con quasi tutti i governi socialisti, anche se sono rimasti in pochi. Dico "quasi" perché il governo romeno, benché sia socialista, non ha buoni rapporti con i sindacati. Invece con alcuni governi super populisti abbiamo un rapporto costruttivo.

D. Quali per esempio?

R. È il caso del governo Orban e di quello polacco. Su diritti civili e democrazia sono distantissimi dalle nostre politiche, ma poi quando si tratta di temi sociali, ci sono elementi di convergenza. Mentre con altri esecutivi iper-liberisti, come quello olandese o finlandese, non riusciamo a dialogare in nessun modo. E abbiamo invece buoni rapporti con governi cristiano-democratici come quello tedesco o lussemburghese.

D. Insomma, la situazione è molto più frammentata di quanto si possa credere.

R. Molto dipende dalle tradizioni. Storicamente nei Paesi nordici anche i governi di destra promuovono il dialogo sociale, mentre in Europa dell'Est non lo fanno anche se sono governi di sinistra.