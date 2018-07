Perché all'Ilva non è rimasta che l'offerta di ArcelorMittal

Costretti ad accettare l'offerta di ArcelorMittal. Vuoi perché non c'è un'altra, vuoi perché se saltasse bisognerebbe riavviare tutta la procedura di vendita per l'Ilva, con il rischio di perdere un altro anno e mezzo. Con il rischio di chiudere. Ore febbrili in questa metà di luglio a Taranto, come febbrili sono le trattative tra i commissari e i manager indiani per sbloccare la situazione. E qualche spiraglio - più sul fronte ambientale che occupazionale - ci sarebbe. Stando infatti alle trattative sindacali, il colosso indiano dell'acciaio non avrebbe rivisto i suoi piani sugli esuberi: sono sempre 10 mila su 14 mila i dipendenti della nuova Ilva, ma per gli altri 4 mila in esubero il gruppo sarebbe disponibile ad accollarsi scivoli per i più anziani e corsi di formazione per chi è lontano dalla pensione. Per le sigle non è ancora abbastanza.

PROPOSTA DI ARCELORMITTAL MANDATA ALL'ANAC

Più complessa e delicata la trattativa sul piano ambientale. A maggior ragione dopo che il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha chiesto a Mittal di ripensare la sua proposta e ha mandato tutta la documentazione sulla gara all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per capire se ci sono stati abusi e ripartire da capo. A quanto si sa, nella sua controproposta, Arcelor non avrebbe cambiato di gran lunga i termini del suo piano. Ma ha intenzione di chiarire meglio le sue intenzioni.

EFFETTO SPOLVERINO DA EVITARE A TARANTO

In primo luogo vuole far pesare l'avvio di copertura dei 67 ettari dei parchi minerari, per evitare il cosiddetto effetto spolverino, cioè il trasporto di residui di lavorazione e di particelle di carbone quando c'è vento e che rende tanto difficile la vita della popolazione del quartieri Tamburi. Nella tarda serata di martedì 17 luglio decine di cittadini del centro pugliese hanno intasato i centralini delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dell'Arpa o dell'Asl per denunciare emissioni di gas superiori al solito, che avrebbero causato bruciore agli occhi, al naso, mal di testa e nausee.