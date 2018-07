Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dice no alla liberalizzazione delle armi. Rispondendo in parlamento al Question Time sulla legittima difesa, il ministro ha spiegato che «in alcun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione e il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il governo non avverte alcuna esigenza di intervenire, trattandosi di leggi che rappresentano, per altro, strumenti irrinunciabili nella lotta alla criminalità» (leggi anche: Davigo: «Non è vero che l'Italia è un Paese insicuro»).

ZONE D'OMBRA DA ELIMINARE

«Il tema della legittima difesa», ha aggiunto Bonafede, «riguarda la giustizia e non la sicurezza e l'ordine pubblico». Ma occorre comunque apportare delle modifiche, «affinché siano eliminate quelle zone d'ombra che attualmente rendono quantomeno accidentato il percorso attraverso cui un cittadino, che si sia legittimamente difeso da un'aggressione ingiusta, possa provare la propria innocenza». In che modo? «Si vedrà se attraverso progetti di origine parlamentare o iniziative legislative governative», ha concluso Bonafede (leggi anche: Perché la legittima difesa ha fallito in Lombardia, Veneto e Liguria).

MA SULLA LEGITTIMA DIFESA IL M5S VUOLE ANDARCI PIANO

Quasi contemporaneamente, in commissione Giustizia, il senatore M5s Francesco Urraro spiegava tuttavia che sul tema della riforma della legittima difesa occorrono approfondimenti: «In considerazione della delicatezza della materia trattata, della sua complessità e dell'impatto a livello sociale è necessaria un'analisi approfondita delle norme esistenti e dei testi presentati. Ciò è doveroso per il M5s, così da rendere la legge realmente efficace ma nella piena sicurezza dei cittadini. Il nostro sarà un lavoro scrupoloso e ragionato nel solco delle garanzie costituzionali, senza muoversi sull'onda emotiva» (leggi anche: Per Bonafede i detenuti condannati vanno rimpatriati).

LA REPLICA DELLA LEGA

La Lega, che ha fatto della riforma della legittima difesa un cavallo di battaglia in campagna elettorale, ha replicato attraverso il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, che è anche primo firmatario della proposta di legge in materia avanzata dal Carroccio: «Nessuno vuole assolutamente liberalizzare le armi. Nessuno vuole il Far West o la giustizia fai da te. Noi vogliamo che il cittadino abbia il diritto di difendersi dentro casa sua senza subire una gogna processuale, costosa, che può durare anni».

EDILIZIA PENITENZIARIA DA POTENZIARE

Bonafede ha parlato anche di edilizia penitenziaria, affermando che «occorrerà stimolare la collaborazione tra ministeri competenti affinché sia potenziata la capienza complessiva del sistema carcerario in un'ottica di riduzione del sovraffollamento e, conseguentemente, di miglioramento delle condizioni di vita negli istituti». Le iniziative di edilizia penitenziaria «dovranno essere coordinate con l'adeguamento dell'impiantistica di sicurezza, al fine di agevolare il mantenimento dell'ordinato svolgersi delle attività intramurarie e di garantire l'incolumità degli stessi detenuti e del personale». Da quest'ultimo punto di vista «assolutamente prioritaria è stata e continuerà a essere l'attenzione mia personale e dell'amministrazione al miglioramento delle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, che nonostante le carenze di organico e le difficoltà quotidiane continua ad assolvere con encomiabili professionalità e impegno ai propri compiti».