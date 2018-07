Chi è Guerini eletto presidente del Copasir

Il deputato del Pd Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti. Guerini ha ottenuto otto voti e come vicepresidente avrà il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso (leggi anche: Chi è Barachini nuovo presidente della Vigilanza Rai).

CENTRISTA E FILORENZIANO

Guerini, classe 1966, prima di approdare al Pd con posizioni filorenziane ha fatto parte della Democrazia cristiana, del Partito popolare italiano e della Margherita. È stato presidente della Provincia di Lodi dal 1995 al 2004 e sindaco di Lodi dal 2005 al 2012, in entrambi i casi alla guida di coalizioni di centrosinistra. Eletto deputato nella XVII e XVIII legislatura, ha ricoperto gli incarichi di portavoce, vicesegretario e coordinatore del Pd (leggi anche: Lorenzo Guerini, il braccio destro di Matteo Renzi).

A COSA SERVE IL COPASIR

Il presidente del Copasir viene eletto tra i membri dei gruppi parlamentari d'opposizione. Il comitato è composto solitamente da cinque deputati e cinque senatori ed è nato nel 2007 in sostituzione del Copaco. I precedenti presidenti del Copasir sono stati Claudio Scajola, Francesco Rutelli, Massimo D’Alema e Giacomo Stucchi. Il comitato verifica in modo sistematico che l’attività dei Servizi segreti si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi; può acquisire documenti e informazioni in deroga al segreto istruttorio; riceve dalla presidenza del Consiglio dei ministri la relazione semestrale sull’attività di Aise e Aisi, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.