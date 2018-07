Salvini assicura risposte dall'Egitto su Regeni

«Mi è stato promesso chiarezza e chiarezza sarà fatta, con risposte certe in breve tempo sul caso Regeni», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini di ritorno dall'incontro al Cairo con il presidente Abdel Fattah Al Sisi. «Con l'Egitto», ha aggiunto, «la collaborazione è fondamentale, strategica e inevitabile. Ma la premessa è Regeni». Il 14 giugno, il leader della Lega aveva dichiarato che «i rapporti con il Cairo sono più importanti del caso del giovane ricercatore». «Salvini è stato in Egitto come concordato ed andrà in Egitto, sempre come concordato, anche il ministro Moavero», ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte. «Il presidente del consiglio invece non si muove: si muoverà quando ci saranno passi significativi. Nel frattempo è tornato il nostro ambasciatore: c'è un piano preciso che stiamo seguendo», ha aggiunto.