Perché dobbiamo essere fieri di Roberto Saviano

Il governo giallo-verde ha molti padri e molte madri. Nasce da un movimento profondo di opinione pubblica che ha considerato la politica, e chi la praticava, indipendentemente da come lo facesse, come una attività oscura, da limitare. Se mettessimo in fila le idee antidemocratiche partorite dalla Casaleggio Associati e dal leghismo verrebbe fuori il vero manuale del colpo di Stato per via elettorale. Del resto molti regimi sono nati grazie al voto di maggioranze di facinorosi, di gente spiaggiata, di uomini e donne che odiavano.

Nel creare questo clima che ha costruito l’ascesa dei 5 stelle e della Lega, mettiamoci pure le loro differenze, un ruolo importante lo ha avuto una sinistra senza memoria, storia, futuro. Senza palle. Molti errori sono stati commessi ma soprattutto quello di non aver contrastato l’arrivo di Matteo Renzi. Questo governo dell’orrore che guida l’Italia è figlio di Renzi. Quando leggo dichiarazioni di personaggi come la Bellanova o come Andrea Romano, o altri e altre, mi sorprendo a pensare che vi sia ancora un luogo politico in cui costoro possono gareggiare per il primato. Sono stati una sciagura per la sinistra e lo sono stati come loro quella folla di voltagabbana, di cui Matteo Orfini è il rappresentante più patetico, che hanno sperato di costruirsi una carriera all’ombra del virgulto fiorentino.

I GIORNALISTI E VIP "FOLGORATI" DAL M5S

Sarebbe però una rassegna monca quella che dimenticasse giornalisti, gente della cultura e dello spettacolo che, per esempio, hanno tirato con accanimento la volata ai 5 stelle e alle loro teorie più antidemocratiche. Oggi si legge qualche dissociazione, tenue come le smentite dei giornali. Forse non hanno ancora capito se i loro beniamini sono così cattivi come mostrano di essere o solo imbranati. Non leggo di magistrati che hanno accusato uomini dello Stato di essere mafiosi al posto dei mafiosi, di uomini e donne dei media che hanno scritto intemerate contro la “vecchia” politica per trovare una collocazione nella nuova, mancano all’appello cantanti e gente di cinema e di tivù che indignatissima si era schierata con Grillo e i suoi ragazzi.

SAVIANO, UN ITALIANO DI CUI ESSERE FIERI

Tranne uno. Roberto Saviano. La sua storia è nota e tanti di destra e ora grillini cercano di sminuirla e di diffamarlo. È stato a lungo, oltre che scrittore e combattente anti-mafia, anche uno dei critici più severi delle inadeguatezze della nomenklatura di sinistra. I 5 stelle lo portavano in un palmo di mano. Per il Pd qualcuno lo proponeva a ogni elezione come il “papa straniero”.

Saviano ha detto e scritto le sue opinioni con una continuità di ragionamento e con una connessione emotiva con la politica umanitaria che ha pochi precedenti nell’Italia recente. Oggi è il personaggio in prima fila nel combattere gli orrori. Le sue parole sono, come lo sono sempre state, molto severe, rischiose, pronte alla sfida a viso aperto. Altri come lui ci vorrebbero. Altri intellettuali, uomini di cultura che abbiano il coraggio di farsi portavoce di un’Italia buona, accogliente, giusta. La nostra Italia.

Io non conosco Roberto Saviano. Scrivo queste cose, quindi, non sulla base di una amicizia che non c’è, ma sulla base di una ammirazione verso di lui che cresce giorno dopo giorno. La buona politica dovrà ringraziarlo, riconoscendogli che, come accade spesso nei tornanti difficili dei Paesi democratici, è lui la figura più rappresentativa per indicare una strada, per aiutarci a resistere, per tenere la schiena dritta. Un italiano di essere fieri.