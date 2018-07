Nomine governo, rinviato il vertice a Palazzo Chigi

È stato rinviato il vertice sulle nomine spettanti al governo che era stato convocato nel pomeriggio del 19 luglio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione avrebbero dovuto partecipare i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oltre al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Suonano quindi abbastanza paradossali le parole dette dal leader della Lega quando l'appuntamento era ormai naufragato: «Non sapevo che fosse stato convocato un vertice, non sapevo nemmeno che fosse stato sconvocato. Non sono io che li convoco, i vertici». Altri impegni avrebbero invece impedito la presenza di Di Maio e Tria. Il primo sarebbe alle prese con la messa a punto degli emendamenti del governo al decreto dignità. Mentre Tria è in partenza in serata per Buenos Aires, dove nei prossimi giorni si terrà il G20 dei ministri finanziari e delle banche centrali.

GIORGETTI DICE DI «CHIEDERE A CONTE»

Ma dopo Salvini, sempre per il Carroccio, ha parlato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, considerato il vero regista delle nomine per conto della Lega. E in maniera velata ha lasciato intendere quale sia il reale motivo che ha determinato la cancellazione del vertice: «Esiste una procedura, chiedete a chi la gestisce e leggete Il Fatto Quotidiano», ha detto infatti Giorgetti. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio ha pubblicato il 19 luglio un'intervista al premier Conte, che a proposito delle nomine di Stato ha affermato: «Il ministro competente le propone a me, io ne parlo con i due vicepremier, poi decidiamo insieme. Se non c'è accordo sulla persona più competente, rinviamo per trovarne una migliore». Tradotto: il vertice è stato rinviato perché nella maggioranza di governo manca ancora un accordo sui manager da nominare

LE POLTRONE CHE FANNO LITIGARE M5S E LEGA

Sul tavolo dell'esecutivo le questioni spinose sono due. Da una parte la scelta dell'amministratore delegato e di due consiglieri d'amministrazione della Rai; dall'altra quella dei nuovi vertici di Cassa depositi e prestiti, su cui le fumate nere e le tensioni tra Movimento 5 stelle e Lega si sono susseguite negli ultimi giorni, fino all'ennesimo rinvio dell'assemblea della Cassa arrivato nella serata del 18 luglio (leggi anche: Per la Cdp si fanno i nomi di Scannapieco e Palermo, ma l'accordo ancora non c'è).

SALVINI SU CDP: «SI CHIUDE IL 24 LUGLIO»

Rispondendo alle domande dei cronisti sui nomi in corsa per Cdp, Salvini ha spiegato di «non essere lui a seguire il dossier». Un'allusione al ruolo rivendicato da Conte a mezzo stampa? Ma a chi gli chiedeva se la partita sia destinata a chiudersi martedì 24 luglio, quando la Cassa tenterà nuovamente di riunirsi in assemblea, il ministro dell'Interno ha replicato: «Sì, anche se vi confesso che non seguo io le partite che sono in piedi». L'attuale vicepresidente della Banca europea degli investimenti, Dario Scannapieco, è da considerarsi fuori dai giochi per il ruolo di ad? «Non seguo io la cosa, chiedetelo ad altri, su queste cose non posso essere di grande aiuto», la laconica conclusione di Salvini. Non è però un mistero che il nome di Scannapieco, gradito al ministero dell'Economia, non sia altrettanto gradito anche al Carroccio, che preferirebbe nominare Marcello Sala, ex vicepresidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, come amministratore delegato di Cdp.

L'AFFONDO DI FICO SULLA GOVERNANCE DELLA RAI

Per quanto riguarda la governance della tivù pubblica, la giornata politica registra anche l'affondo del presidente della Camera Roberto Fico, che durante la cerimonia del ventaglio ha dichiarato: «È sbagliato che il governo nomini due consiglieri e l'amministratore delegato della Rai. Io avevo proposto un'altra legge, che toglieva le nomine al parlamento e aboliva anche la commissione di Vigilanza, riconducendo gli aspetti di controllo alle commissioni permanenti» (leggi anche: Chi sono i consiglieri Rai eletti dal parlamento).