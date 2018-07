Decreto dignità, intesa su voucher e contratti a termine

Secondo fonti della maggioranza, M5s e Lega hanno raggiunto un'intesa sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi al ritorno dei voucher in agricoltura e nel settore turistico. I buoni lavoro, inoltre, con molta probabilità potranno essere utilizzati anche dagli enti locali.

COSTI AGGIUNTIVI DEI RINNOVI RESTITUITI SE IL CONTRATTO DIVENTA STABILE

In sede di conversione in legge del provvedimento, come annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, dovrebbero arrivare anche gli incentivi alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il meccanismo prevede che, in caso di stabilizzazione, alle imprese venga restituito il costo aggiuntivo dei rinnovi (0,5%). Tale costo aggiuntivo, del resto, è stato introdotto proprio con il decreto dignità, per disincentivare il ricorso al contratto a tempo determinato (leggi anche: Cosa ha detto Boeri alla Camera sul decreto dignità). In tutto, gli emendamenti presentati nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sono circa un migliaio. L'esame del testo è destinato a iniziare lunedì 23 luglio.