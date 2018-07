Il dibattito su favoreggiamento alla prostituzione e Costituzione

La Corte d'Appello di Milano "salva" la legge Merlin e nelle motivazioni della sentenza Ruby bis sostiene che «l’attività delle escort, ancorché scelta deliberatamente e liberamente, risulta porsi in contrasto con la tutela della dignità della persona umana». Esisterebbe quindi un concetto oggettivo di dignità quando si parla di sesso, nota il sito specializzato in vicende giudiziarie Giustiziami, che ricostruisce il dibattito in corso sulla costituzionalità del reato di favoreggiamento alla prostituzione, un tema di cui si parlerà nei prossimi mesi a causa di un altro processo, quello a carico di Gianpaolo Tarantini (e altri) a Bari.

IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO NELLA LEGGE MERLIN

Il reato di favoreggiamento della prostituzione nasce con la legge Merlin del 20 febbraio 1958. La legge, come noto, porta alla chiusura delle case di tolleranza, ma non vieta la prostituzione in sé, quando praticata da persone maggiorenni e consenzienti. Un tale divieto, infatti, secondo i legislatori avrebbe violato la Costituzione e in particolare gli articoli 2 e 13, che sanciscono in combinato disposto la libertà come diritto inviolabile dell'uomo che, come tale, va tutelato. Vengono però introdotti i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Quest'ultimo, in particolare, punisce chi favorisca in qualsiasi modo la prostituzione altrui.

RADICALI E AVVOCATI: CHI SI BATTE PER L'ABOLIZIONE

Contro il reato di favoreggiamento della prostituzione si sta battendo l'associazione radicale Certi Diritti,che recentemente ha tenuto un dibattito a Milano per discutere il tema. Secondo l'avvocato Massimo Clara, «quando la prostituzione è esercitata liberamente, non appare costituzionalmente legittimo sanzionare condotte di organizzazione o ausilio: se la persona fa la propria scelta senza sfruttamento e senza condizionamento, e non commette comunque un reato, non vi è ragione per imporre limiti criminalizzanti, considerando in particolare che la legge non deve occuparsi della morale dei cittadini, ma al contrario consentire le condizioni più opportune per l’esercizio di una libertà».