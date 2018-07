La ricetta del premier Conte su migranti e tasse

Chi lo accusa di vivere solo di luce riflessa dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini questa voltà può ascoltare le sue opinioni. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di migranti, fisco, legittima difesa e anche del suo passato da elettore. Lo ha fatto in un'intervista a il Fatto Quotidiano. Nella lunga conversazione col direttore Marco Travaglio, pubblicata in prima pagina, Conte ha proposto soprattutto un comitato di crisi europeo per gestire sbarchi e migranti. «Martedì 17 luglio ho scritto la seconda lettera a Juncker e Tusk per chiedere che quel che è avvenuto domenica 15», cioè la suddivisione dei migranti, «diventi una prassi, affidata non più alle nostre telefonate ai partner, ma a un gabinetto o comitato di crisi sotto l'egida della Commissione Ue, che poi si faccia mediatrice con i vari governi». In futuro «se altri Paesi extraeuropei accetteranno di creare non hotspot, ma "centri di protezione" per esaminare le richieste di asilo, i veri profughi che avranno diritto di venire in Europa potremo portarli noi con corridoi umanitari, stroncando il traffico degli scafisti».

«EURO IRREVERSIBILE, LAVORO AL CIGNO BIANCO»

Il premier ha spiegato di essere al lavoro con tutti i soggetti in campo per stabilizzare la Libia. «Ho in programma di vedere anche il generale Khalifa Haftar. In autunno organizzo qui in Italia una conferenza sulla Libia». Al presidente francese Emmanuel Macron, ha poi aggiunto, «l'ho detto fin dal G7: l'obiettivo non sono le elezioni in Libia entro dicembre 2018, ma la stabilizzazione del Paese, senza la quale le elezioni possono diventare un boomerang». Guardando all'Italia, Conte ha assicurato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria, con cui ci sono state frizioni, non è in bilico: «Lui è il Cerbero che deve far di conto. È il suo mestiere, nessun allarme». Mentre la moneta unica «è irreversibile. Io lavoro al Cigno bianco, cioè ad agire con responsabilità per prevenire con la stabilità dei conti qualunque valutazione di inaffidabilità che possa innescare tempeste finanziarie».

«RISPETTEREMO LA PROGRESSIVITÀ FISCALE»

Sulla pace fiscale «giuro che non ci saranno condoni. Siccome abbiamo in cantiere una riforma organica, direi rivoluzionaria, del fisco basata su due aliquote e una no tax area, consentiremo a chi ha col fisco pendenze senza colpa di azzerarle», ha dichiarato Conte. «La Costituzione impone giustamente la progressività fiscale. E noi la rispetteremo». Quanto alla legittima difesa, «vogliamo solo risparmiare a chi davvero spara per difendersi il calvario dei vari gradi di giudizio. Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli o ad armarsi tutti».

«HO VOTATO L'ULIVO, I CENTRISTI E IL PD»

In tema di corruzione, «il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta lavorando su misure interdittive per aggravare le pene accessorie di corrotti e corruttori (il Daspo, ndr) e sull'agente sotto copertura». Parlando del suo ruolo, «dopo 50 giorni da premier mi accorgo che il silenzio operoso non è apprezzato da tutti come una virtù. Quindi parlerò un po' di più», ha annunciato Conte. Quanto a Di Maio e Salvini, «avere al mio fianco i due leader dei partiti di maggioranza è un vantaggio, perché mi evita le liturgie dei vertici di coalizione». Su Beppe Grillo: «L'ho incontrato una volta, in campagna elettorale. Mi ha detto: "Ah, tu fra tutti sei quello normale"». Conte ha confessato di ispirarsi ad Aldo Moro. In passato «votai l'Ulivo di Romano Prodi, una volta credo i centristi, mai Forza Italia né Alleanza nazionale. E il Partito democratico fino al 2013. Ma poi, deluso, mi sono ravveduto. Nel 2018 ho votato Movimento 5 stelle».