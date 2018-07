LA MEDIOCRITÀ DELL'ITALIA SI SPECCHIA NELLA SUA CLASSE DIRIGENTE

Questa classe dirigente assomiglia al Paese. Dobbiamo convincerci che ogni stagione ha una classe dirigente che non sovrasta un Paese inconsapevole ma lo interpreta o lo rappresenta. Solo in rari momenti si sono avuti uomini di Stato che indipendentemente dal favore di pubblico hanno cercato di essere guida. Ormai da tempo, anche con Silvio Berlusconi, abbiamo leader che vogliono andare incontro ai sentimenti che loro stessi provocano e alimentano. La mediocrità di Conte è la mediocrità prevalente in questa Italia che legge poco, ha una scuola abbandonata a se stessa, non premia la ricerca. Detto più seccamente: basta con la retorica del “grande Paese”, noi siamo da decenni un piccolo qualcosa, poco più che una “espressione geografica”. Questa marcia del gambero ha molte cause e non sempre, come il conformismo corrente dichiara, dipendono dalle colpe della sinistra, che ne ha tante ma non tutte. Ma dipendono dal fatto che da un certo momento in poi, per esempio dalla nascita della Lega, questo Paese ha rinunciato a difendere la sua storia nazionale. Fa ridere che oggi il sovranismo sia la bandiera dei secessionisti. Fa ridere perché ci dice quanto un’epoca mediocre sia capace di produrre leader mediocri che passano di palo in frasca. Aldo Moro diceva che sarebbe stata necessaria la riscoperta del senso del dovere. Si potrebbe aggiungere della serietà, del rigore, dell’umanità. Cioè tutto ciò che oggi è fuori dalla politica. Abbiamo detto e scritto che la politica di prima faceva schifo. Non potevamo immaginare che quelle che si stava preparando sarebbe stata peggiore.