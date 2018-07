L'Italia isolata in Europa sull'operazione Sophia

Insomma, la contestazione del sistema di sbarchi (regolato dal Diritto internazionale del mare) potrebbe semplicemente lasciare il Mediterraneo senza imbarcazioni europee. Il mandato di Sophia è rinnovato fino al dicembre del 2018, gli Stati membri devono decidere se rinnovarlo o meno. E mentre Roma procede nella linea dura, la Commissione è pronta a presentare la prossima settimana una concept note sull'immigrazione.

MECCANISMO DI CONDIVISIONE DEGLI SBARCHI LEGATO AI CENTRI CONTROLLATI

In sostanza si tratta di una nota di riepilogo senza valore di legge che spiega cosa Bruxelles propone, che aiuto e quante risorse può dare per aiutare gli Stati membri a gestire i centri sorvegliati che, secondo le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, i membri dell'Ue possono realizzare sul loro territorio o semplicemente adeguare, visto che Italia e Spagna gli hotspot li hanno già. Nel documento dovrebbe essere incluso il progetto di un meccanismo temporaneo per gestire gli sbarchi di questa estate. Forse per evitare la vergogna continua delle imbarcazioni lasciate vagare per miglia nel Mediterraneo. E, tuttavia, il meccanismo, pur andando incontro alle richieste italiane, resta legato alla istituzioni dei centri coordinati a livello europeo come da conclusioni del summit Ue. Diversamente la Commissione contradirebbe gli accordi presi tra gli Stati membri. Bruxelles ha detto di condividere l'urgenza espressa nella prima e nella seconda lettera inviata dal primo ministro Giuseppe Conte sulle migrazioni, ma sta ancora lavorando sulla risposta.